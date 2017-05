Tente isto em casa

Sempre acreditei na beleza particular, nossa, no nosso cheiro, nossa cor de batom, nossa magia de ser. Dessa maneira acredito que, seguindo tendências cegamente, não cultivamos curiosidade própria e espírito de ser especial, e única e suficiente?

Aborrece-me ver sobrancelha falsa e pestana falsa ,unha falsa e 2 centímetros de bas. Tudo num só rosto.

Não sou, de todo, contra cada um destes pequenos milagres. Têm é de ser muito bem feitos. E aí já voltamos ao começo: Será que a perfeição e única forma de beleza, serão 2 centímetros de pestana mais sexy; será que nós queremos ser estas mulheres à medida de um trend?

Há tanta mulher inspiradora, e esta normalmente preserva a sua particularidade, e a sua magia de ser.

Um jogo por um dia

Esqueça o rímel, use só a sua pele bem tratada como base, sobrancelha bem penteada, de preferência com acabamento glossy (produtos de marca Eyeco tem boa variedade) e um batom que realce o seu tom de pele, por exemplo

Pele morena:

- Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Satin Radiance Lipstick in Le Orange

- Make Up For Ever Rouge Artist Intense Color Lipstick in Satin Blackcurrant

- Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick in Insolent Plum

Pele clara:

- Dior Rouge Dior Couture Lip Colour in Rouge Favori,

- M.A.C. Retro Matte Liquid Lipstick in Feels So Grand

- Giorgio Armani Rouge Ecstasy Lipstick in Four Hundred

Pele negra:

- Maybelline Color Sensational Vivid Matte Liquid Lip Color in Orange Shot e o laranja das laranjas.

- L'Oréal Paris Colour Riche Le Matte Lip Pen in Mad for Matte

- Urban Decay Vice Lipstick in EZ

E um blush do mesmo tom. A ideia é não por todo no rosto, esquecer-se de propósito uma coisa, e ver o que esta “nudez” acrescenta a sua beleza . Esta "fragilidade" é sexy.

Outro jogo por um dia:

Experimente um lápis de cor (sugiro um à prova de água ou de longa duração) ou eyeliner ou sombra em creme, com um creme ou pó bronzeador. Só isto e temos uma combinação interessante.

Eu gosto de manter aspeto ‘’polido’’ de pele, não muito baço, especialmente nas maçãs do rosto e ser atrevido na cor nos olhos.

Para os olhos:

- Artliner 24H Bold Color Precision Eyeliner

- L'Oreal ParisInfallible Never Fail Lacquer Liner 24H

- Eyeliner Effet Faux Cils Long-Wear Cream Eyeliner

- Estee Lauder The Estee Edit Metallishadow Creme + Powder

Para o rosto, bronzer:

- Guerlain Terracotta Bronzing Powder

Escolha o seu tom com cuidado. Existem 10 tons diferentes. Não cometa o erro de usar 3 ou 4 tons mais escuros do que o seu tom de pele, só porque quer um tom de “fim de verão”. Paciência.

- Giorgio Armani Sun Fabric Sheer Bronzer

Esta fórmula é quase translúcida, o que significa que você pode usá-lo numa face nua. Se colocar primeiro hidratante ou cc cream, certifique-se apenas de que seu rosto está completamente seco para evitar manchas .

Nas fotos um screanshot de um recente filme publicitário no qual usei khol e bronzeador em pó com pouco de creme nas maças do rosto .

Com franja e cabelos ligeiramente ondulados, ela esta linda.

O jogo de noite:

Glitter e batom só - Lancôme Le Metallique Lipstick (in Curve Casting)

Glitter - Surratt Beauty Lip Lustre in Etoile

Não se esqueça de usar protetor solar. Acho muito interessante o conceito de Dr Barbara Sturm , Sun Drtops SPF 50,

São gotas chamadas pela marca de amarelo liquido, porque podem ser diluídas no seu creme hidratante. Além de proteger esta formula inovadora promove a regeneração das estruturas celulares danificadas.

Misture esta formula com o seu creme facial regular ou use as gotas de textura leve não diluído, como desejar.

Desta maneira, pode sempre usar o tratamento que aprecia e estar prevenida de uns dos fatores mais fortes de envelhecimento.

Outra opção e o cc ou bb cream com proteção solar. Assegure-se que a proteção e maior que 25 SPF.

Outro produto inovador ( que por sorte pode encontrar na Skinlife in Lisboa) e Coola cosmetic Face SPF30 Makeup setting spray. Este spray, de 70% ingredientes orgânicos usa-se depois da aplicação de maquilhagem, e nos retoques.

Spray de acabamento matte formulado com Acido Hilarónico, Chá Verde e Aloé.

Por fim , get your beauty sleep, e melhor de todo, ofereça a si própria uma prenda, uma almofada de seda. Seda e cetim são materiais extremamente macios, por isso causam menos fricção entre a pele e o tecido e não irritam a pele e o cabelo da mesma forma que algodão.

Traduzido, eles podem minimizar possíveis rugas. Acorde como princesa, o cabelo não está despenteado da mesma maneira, nunca mais terá “rugas de dormir”. Eu aprovo.

Combinam com Caudalie Vine[Activ] Overnight Detox Night Oil