Moda de homem: Fatos para todas as ocasiões

Muitas marcas de moda masculina têm propostas de fatos que assumam a versatilidade da vida actual

Estamos na Primavera? Ou estaremos no Outono ou mesmo, já no Verão? Esta confusão de climas ou estações deixa-nos muitas vezes perplexos sem saber muito bem o que usar em termos de vestuário. Saímos do escritório e vamos para um evento after-work, o que usar?

Muitas marcas de moda masculina, nos últimos tempos têm preparado propostas de fatos que assumam a versatilidade da vida actual. Seja no quotidiano da vida profissional, no final do dia com eventos sociais ou encontros depois do trabalho, o fato é uma peça de vestuário que tem de assumir todas estas realidades.

A versatilidade pode ser notada também nos materiais que são pensados para aguentarem o dia-a-dia e as viagens, permitindo cómodas movimentações. Podemos falar de algumas marcas que pensaram nesta condição versátil da vida actual do homem:

A nova linha MANGO MAN mostra uma nova abordagem aos tradicionais fatos de homem, provando que estes podem ser utilizados em muitas ocasiões para além das profissionais.

No caso da Tommy Hilfiger, começou uma colaboração com Rafael Nadal, que foi projectada para a performance e talhada para o movimento. Todas as peças foram concebidas utilizando uma linha de tecidos italianos de alta performance que combina a sofisticação da alfaiataria com acabamentos inovadores.

O resultado cria um stretch forte que garante um alto nível de conforto enquanto mantém uma textura compacta ao toque e uma resistência melhorada às rugas, mantendo o tecido sem amarrotar mesmo após horas de utilização. Um acabamento especial ajuda a manter a respirabilidade natural da lã fina, o que permite a regulação da temperatura.

Ermenegildo Zegna volta a surpreender os homens com uma capsule collection exclusiva e transversal a várias estações, com peças leves que poderão ser usadas sem esforço, como se se tratasse efectivamente de uma segunda pele.

A selecção completa e coordenada de roupa e outerwear foi pensada para o homem contemporâneo, por todo o mundo, com particular enfâse nos looks travel-ready. A colecção Second Skin corresponde igualmente às primeiras peças da colecção de Outono-Inverno 2017 da marca – sob a direção artística de Alessandro Sartori -, a estarem comercialmente disponíveis.

Esta colecção foi desenhada para uma nova geração de viajantes contemporâneos de sucesso, autoconfiantes e que valorizam uma abordagem de estilo consciente face ao conforto.