Como “gerir” o seu chefe

Para saber gerir o seu chefe é fundamental perceber que perfil, que estilo de gestão aplica e em que estágio está a vossa relação

A relação com a supra-hierarquia é sempre difícil de gerir. O poder que uns têm sobre outros pode ser extraordinário para as organizações (caso os líderes promovam o desenvolvimento das pessoas) ou desgastante (caso a chefia esteja meramente preocupada com objectivos pessoais). Este ponto poderia levar-nos ao tema da diferença entre líder e chefe, mas o propósito deste artigo será sobre como conseguir gerir esta relação em qualquer uma das situações.

A verdade, mesmo que não agrade a todos, é que as chefias existem. E existem pela simples razão que a grande maioria das pessoas que lhes reportam não estão (ainda) preparadas para assumir esse papel. Logo, será fundamental, e em primeira análise, aprender com elas, tentando sempre “tirar” o melhor que têm.

As hierarquias existem (têm de existir) para dar organização e estrutura. Contudo, muitas estão hiper dimensionadas, levando a excessivos níveis na cadeia de decisão. Independentemente da dimensão, a figura do chefe (leia-se no masculino ou feminino), existe e tem muitas vezes uma conotação negativa, pelo que será importante distinguir os “bons” dos “maus”, e acredite que são mais os bons que os maus.

Diferentes tipos de chefe e possíveis formas de acção

Para saber gerir o seu chefe é fundamental perceber que perfil, que estilo de gestão aplica e em que estágio está a vossa relação. Estes são somente alguns exemplos:

Pode tratar-se de um chefe completamente novo, que nunca se cruzou consigo. Aqui o desafio é maior pois tem de começar tudo do zero. Por outro lado pode ser uma vantagem pois não existem preconceitos.

Poderá ser um chefe remoto que se encontra noutro país ou mesmo noutro continente. É uma situação cada vez mais frequente, sendo que o grande desafio é fazer-se notar e ser relevante, pois em muitos casos pode ser esquecido (sobretudo em países ou regiões com menor expressão).

Um chefe que sabe tudo. O objectivo deverá ser mostrar-lhe que existem outras realidades e não simplesmente tentar mostrar que está errado.

Um chefe que se contradiz constantemente. A ambiguidade faz parte dos nossos dias pois tudo muda muito rapidamente, mas quando esta situação acontece será importante definir próximos passos a todo o momento, obrigando-o a relembrar-se das outras tarefas que está fazer e que novas prioridades implicam novos prazos… não é fácil…

Um chefe que não lhe acrescenta valor. É aqui que tem de revelar um espírito de missão e compromisso com a empresa, procurando simultaneamente ser reconhecido e promovido para outras funções.

Um chefe sombra. É muitas vezes inseguro, e por isso, torna-se hipercontrolador procurando estar a par de todos os assuntos, não dando autonomia às equipas.

Um chefe conciso, focado e pragmático. Tipicamente terá cinco minutos da sua atenção, pelo que tem de ter os temas preparados e priorizados, de forma a garantir que abordará o que lhe interessa.

Independentemente do tipo que chefe que tenha há que garantir o básico: Não falhar prazos de entrega; entregar o que se prometeu; nunca apresentar problemas sem sugestão de resolução. Idealmente deve ainda conseguir antecipar as necessidades do seu chefe.

Mas a melhor atitude possível é ser uma genuína fonte de ajuda: Significa ser o colaborador mais eficaz que pode ser, criando valor para seu chefe e para a sua empresa. É por isso que o melhor caminho para um relacionamento saudável começa e termina com o seu trabalho, ou seja, fazê-lo bem.

Para além disto, há muitas outras coisas que pode fazer e que não deve mesmo fazer:

O que fazer

Saber qual a missão e objectivos do seu chefe , pois isso justificará em grande parte as suas atitudes e decisões.

, pois isso justificará em grande parte as suas atitudes e decisões. Gerir expectativas : quando lhe pedem uma tarefa e depois outra e logo a seguir outra será essencial delinear um plano com datas precisas para a entrega do que lhe foi pedido. Caso contrário estarão à espera que termine tudo num curto espaço de tempo. Não aceite o prazo de para ontem… sobretudo se tiver as três tarefas para ontem… tente definir este planograma em conjunto de forma a implicar o chefe.

: quando lhe pedem uma tarefa e depois outra e logo a seguir outra será essencial delinear um plano com datas precisas para a entrega do que lhe foi pedido. Caso contrário estarão à espera que termine tudo num curto espaço de tempo. Não aceite o prazo de para ontem… sobretudo se tiver as três tarefas para ontem… tente definir este planograma em conjunto de forma a implicar o chefe. Saber como e quando comunicar : a falta de timing pode deitar tudo a perder, bem como apresentar os assuntos de forma errada ao esperado.

: a falta de timing pode deitar tudo a perder, bem como apresentar os assuntos de forma errada ao esperado. Assumir os seus erros: não culpar os outros ou mesmo encobrir o que fez. Assim também irá gerar confiança pois ficarão a saber que é uma pessoa séria e integra.

não culpar os outros ou mesmo encobrir o que fez. Assim também irá gerar confiança pois ficarão a saber que é uma pessoa séria e integra. Definir prioridades : ajuda, sobretudo a evitar surpresas pois a interpretação de cada um sobre a urgência dos temas pode diferir.

: ajuda, sobretudo a evitar surpresas pois a interpretação de cada um sobre a urgência dos temas pode diferir. Criar processos e procedimentos que não possam ser ambíguos e/ou interpretados de forma diferente, mesmo por questões culturais.

e/ou interpretados de forma diferente, mesmo por questões culturais. Pedir feedback com regularidade: não aguardar somente pelos actos formais da avaliação anual. Procure obter feedback pois isso irá ajudar a alinhar objectivos e forma de actuar

não aguardar somente pelos actos formais da avaliação anual. Procure obter feedback pois isso irá ajudar a alinhar objectivos e forma de actuar Semear para colher : não se concentre somente em gerir a sua hierarquia directa. Em muitas organizações é tão ou mais importante gerir os pares do seu chefe e sobretudo o chefe dele.

: não se concentre somente em gerir a sua hierarquia directa. Em muitas organizações é tão ou mais importante gerir os pares do seu chefe e sobretudo o chefe dele. Ser ético

O que não deve fazer

Não seja um “yes man” : a falta de opinião própria ser-lhe-á prejudicial. Não confundir esta situação com a de pessoas que fazem a sua carreira sendo o #2 de um líder carismático.

: a falta de opinião própria ser-lhe-á prejudicial. Não confundir esta situação com a de pessoas que fazem a sua carreira sendo o #2 de um líder carismático. Não tente manipular : ser transparente, verdadeiro e ético é a fórmula de sucesso sustentável. Outras abordagens até podem dar certo no momento, mas certamente serão penalizadoras no futuro

: ser transparente, verdadeiro e ético é a fórmula de sucesso sustentável. Outras abordagens até podem dar certo no momento, mas certamente serão penalizadoras no futuro Não seja o “graxista”: atitude nada valorizada e a reputação fica bastante afectada

atitude nada valorizada e a reputação fica bastante afectada Não se desculpar com os outros: ter a capacidade de assumir os erros é uma virtude

Concluindo, é óptimo quando se tem uma boa relação com o chefe, pois isso contribui para a sua maior satisfação pessoal e profissional. Haverá situações em que discordarão e outras em que ele não gostará mesmo de si. Acontece e tem de saber lidar com a situação tentando sempre recuperar a relação. Por isso, a mesma deverá estar dentro de determinados limites de forma a não ser demasiado próxima ou, pelo contrário, muito impessoal. Assim, tente ser você a controlar a relação de forma a que a mesma funcione, até porque isso é do seu interesse. Mas isso não lhe deve tomar demasiado tempo, pois no final o seu desafio é desempenhar com sucesso a sua função e apesar de existirem chefes que gostem de ser desafiados não há certamente os que gostam de ser geridos.

