O que todo o homem deve fazer à sua roupa de Inverno

O frio e a chuva próprias do Inverno ainda devem estar para ficar, mas é importante saber o que fazer quando muda e estação e se começa a pensar nas novas coleções de moda

Chegados ao segundo mês do ano, começamos já a ouvir falar das coleções de meia estação, ou mesmo das coleções de Verão. Algo imposto por um ritmo alucinante seja na apresentação de coleções de moda como das próprias vendas. Começam a aparecer já os avanços de coleção ou estação.

Porém, a verdade é que estamos em pleno Inverno, embora as baixas temperaturas já possam passar e dar lugar às chuvas.

Perante este cenário, que conselhos dar aos homens?

- Visitar os saldos, que ainda estão em pleno nas lojas. Procurar um bom abrigo para a chuva e um chapéu de chuva porque até Abril (águas mil) faltam três meses. Podemos conjugar a gabardina ou a trench coat, uma gabardina mais curta, (que recebe o seu nome da I Guerra Mundial, nas trincheiras) com um pulóver de malha fina e uma calças de fazenda com umas botas ou botins.

- Fazer uma revisão às roupas de Inverno. Passando as baixas temperaturas devemos ter cuidado com as fazendas e com as malhas mais fortes. Seja pela limpeza como pelo acondicionamento nos roupeiros de casa.

- A mesma revisão que fizemos às malhas, fazer aos sapatos ou botas que passaram por meses de frio e chuva. Rever as solas e voltar a tratar o exterior para que durem mais e assim poupemos no calçado.

- Muitas vezes as camisas que usamos no Inverno são as mesmas que usamos no Verão, especialmente para quem anda usualmente de fato e gravata; por isso, chega o meio do Inverno e devemos também fazer uma revisão de punhos e colarinhos. Ainda existem alguns sítios que os mudam fazendo que poupemos nesta peça de vestuário. Exemplo ainda existente em Lisboa, no poço do Borratém, no chamado hospital das camisas.

- Para quem usa fatos de Inverno, diferentes dos fatos de Verão pelos seus materiais e cores, pode ser uma altura para revisão de botões, costuras ou forros e mesmo de limpeza para que quando guardarmos nos roupeiros não sofram danos.