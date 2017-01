Arbitragem? Falemos antes do que interessa

Os árbitros erram, erraram no passado e vão continuar a errar no futuro, com mais ou menos medidas que visam melhorar o seu desempenho. E vão continuar a ser contestados por todos

Têm-se discutido muito sobre a arbitragem durante este período de viragem de ano e de início da segunda volta de campeonato, com a pressão a aumentar e reuniões para melhorar o que se julga estar mal. Multiplicam-se, principalmente, os ataques à arbitragem, mas, acima de tudo, este é um problema transversal.

Os árbitros erram, erraram no passado e vão continuar a errar no futuro, com mais ou menos medidas que visam melhorar o seu desempenho. E vão continuar a ser contestados por todos.

Será um problema de educação ou de comunicação?

Não me lembro de nenhum jogador de futebol ou ex-jogador de futebol a opinar na televisão sobre política, cinema, arte ou até mesmo sobre outros desportos. Os jogadores sabem que não podem vir para a praça pública falar, são cautelosos, porque sabem perfeitamente que são pagos para jogar e não para falar. Que eu conheça, não existe nenhum contrato celebrado entre clube e jogador que diga que tem de ser titular e, em face disto, o dia-a-dia de um jogador é treinar o melhor possível para ser escolhido jogo a jogo, e esse é o palco que têm para se manifestar, para “falar” e expressar a sua satisfação ou revolta, por ser escolhido ou preterido pelo seu treinador. O jogador conhece perfeitamente o ciclo onde está inserido e as regras do jogo, não pode viver acomodado e sabe que o futebol é como um círculo, que sempre pode apanhar um treinador que já foi seu num outro clube, e por isso é melhor não falar, mas sim trabalhar.

Os árbitros devem ter somente um papel, o de arbitrar o jogo o melhor que podem e sabem. Não queiram dar ao árbitro o protagonismo de ir a uma flash interview explicar lances duvidosos ou dar entrevistas, pois só iria piorar.

Para complicar mais ainda o panorama do futebol português, na maioria dos canais televisivos, existem programas em que é passada à lupa a atualidade futebolística, analisada, na maior parte das vezes, por intervenientes incapazes de despir as suas cores futebolísticas. Análise aí feita é, na esmagadora maioria das vezes, exaustiva mas completamente cega. Parece que esperam que tudo aquilo que se passa no terreno de jogo possa voltar para trás. E tentam com diálogos irracionais condicionar e acautelar situações futuras, para que não se repitam.

Não é por acaso que as chicotadas psicológicas dos treinadores aumentaram exponencialmente esta temporada. Com todo este panorama de pressão imediata, os treinadores esquecem-se de proporcionar bons espetáculos em troca somente de resultados e formatam as equipas para uma autopressão insustentável e que ao mínimo erro, entram em areias movediças, das quais dificilmente conseguem sair.

O futebol é feito de coisas boas. Falemos do que é bom: de cada vez mais jogadores de formação genuínos, que são produtos de denominação de origem portuguesa controlada, que dão muito trabalho a formar e que pretendem proporcionar espetáculo. O título de Campeões Europeus no passado verão demonstra que se pode fazer muito com pouco. O futebol é acima de tudo de jogadores, treinadores e adeptos. E estes são verdadeiramente aqueles que são efetivamente genuínos e apaixonados, sendo para estes que temos que focar o nosso propósito, o de melhorar o futebol português.