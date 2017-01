Tendências da moda masculina para 2017

Falamos de moda no masculino mas também um modo de vida masculino diferente, pautado por valores de gentleman

Muito do nosso tempo procura tendências para os anos que se avizinham, moda, design, arquitectura, lifestyle, restaurantes, etc. tudo se move em tendências até à exaustão ou mesmo enjoo. Mas, todos, querem guidelines ou linhas mestras com que “cozer” a sua vida, na ânsia de a melhorar ou promover.

Nesta crónica, falamos de moda e moda no masculino, mas como podem ter reparado pelas crónicas anteriores, não escrevemos somente moda mas também um modo de vida masculino diferente, pautado por valores de gentleman.

Três tendências para 2017

- Fomentar um modo de vida saudável seja ao nível físico como psicológico: tentar encontrar o equilíbrio entre os excessos e a sobriedade nos alimentos e bebidas, estar atento aos sinais de obesidade e cansaço e principalmente, exercício físico. Encontremos aquele que é melhor para cada caso, com auxílio de profissionais. Limpar a mente em 2017 de ódios ou medos pois parafraseando o Papa Francisco

“Gostaria que recordasses que ser feliz, não é ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalhos sem fadiga, relacionamentos sem decepções.

Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros.

Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza.

Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos.

Não é apenas ter alegria com os aplausos, mas ter alegria no anonimato”

- Adquirir uma consciência de que vivemos num mundo de iguais na diferença e que o mundo é uma dádiva que temos de partilhar e cuidar. Na escolha dos produtos que comemos, vestimos e utilizamos ter em questão esta preocupação pelo trabalho alheio e pela sã ecologia da Terra. Sem cair em extremismos, temos de incluir na nossa agenda mental estes pontos. A preocupação por quem manufactura os artigos de roupa que utilizamos, os materiais que são feitos ou mesmo o impacto no meio ambiente são meios de aferição na altura da escolha.

E, ao comprar, ter a certeza de que algo que se vai comprar é um artigo necessário e duradouro. Como diz Vivienne Westwood

"Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity. Everybody's buying far too many clothes”

- Por fim, ao nível do vestuário masculino, não ter medo da cor nem dos padrões. 2017 promete abusar destes dois factores. Com peças com muito contrastantes de cor, vai apostar mesmo no verão em peças de chuva como as gabardinas curtas (pois o clima mudou). Vão surgir novamente os cortes dos anos 90 seja em blazers seja nas calças. Uma aposta como peça de acessório, neste ano, é a mochila de desporto ou casual misturada com o fato do quotidiano. Porém, o mais importante neste ponto é ser fiel à sua imagem e ao seu corpo, sem que nada pareça uma simples “colagem”.