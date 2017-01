Ano Novo! Sangue, suor e fome

Adolescentes na rotina diária de exercício físico e de alimentação saudável... uma mania que anda a circular na nossa geração

Ano novo! Wow! Vida nova! Sabem o que isso quer dizer?! Que está na hora de me inscrever num ginásio e me juntar à maioria dos meus amigos, dos meus conhecidos e afins. Adolescentes na rotina diária de exercício físico e de alimentação saudável ou o vulgar “comer bem”. Isto é uma mania que anda a circular na nossa geração há já alguns anos mas que parece que hoje em dia é prática quase obrigatória. Aderir a um ginásio com um grupo de amigos e realizarmos um pacto de que desta vez vamos conseguir cumprir um plano de treinos por mais do que três meses é um dos grandes objetivos de Ano Novo de uma grande parte da população e nós população mais jovem também estamos incluídos.

Depois de uma longa pausa de férias e de um Inverno em que te tornas nada mais, nada menos do que uma lontra no sofá, tens sempre uns quilos extra de motivação para te fazerem começar a mexer. Enquanto nada fazes e vês snaps e fotografias de outros adolescentes com caras suadas e descrições típicas de “gym”, é muito fácil imaginares-te a ti próprio a fazê-lo também. Anseias pelo dia em que vais descolar o teu rabo da almofada e te vais finalmente tornar numa pessoa “saudável”, que também irá postar pics de um corpo tonificado no belo do verão. Mas pensar em fazê-lo e fazê-lo, são coisas muito diferentes.

É tudo muito bonito quando estamos a fazer a inscrição, é só projetos e força de vontade, mas na segunda ronda de abdominais, com dores por todo o lado e suor a escorrer, nem tanto. Ainda hei de descobrir como é que o suor fica bem aos outros mas a mim faz-me parecer um tomate que decidiu ir mergulhar no inverno. E não vamos falar das aulas em que senhoras com mais trinta anos do que nós, magras e híper tonificadas não mostram nem uma gota de suor enquanto nós já estamos prestes a desfalecer.

E agora a parte melhor, aquela que é a nossa promessa de deixar de comer tudo aquilo de que gostamos, leia-se pizzas, hambúrgueres, Chocolates, gelados, pão, batatas fritas, etc. É engraçado enfeitar aquelas taças cheias de cereais saudáveis, iogurte e diferentes tipos de fruta, que são perfeitas para uma fotografia no Instagram. Mas ao fim de algum tempo, já nem conseguimos olhar para aquilo, quanto mais ter vontade de as fotografar. As saladas e sopas fazem-nos sentir muito bem, muito bem mesmo, principalmente na primeira semana, até sentirmos o cheiro da pizza do nosso irmão.

Decidirmos ir com amigos torna o processo muito mais fácil, estamos distraídos, fazemos snaps e palhaçadas e como estamos todos em sintonia, não temos que observá-los a comer o que quiserem enquanto nós desgraçados tentamos cumprir à risca a nossa dieta. Além disso, se não nos apetecer ir um dia ao ginásio, temos sempre pelo menos uma pessoa do grupo que quer ir e que vai insistir para irmos com ela e nós a muito custo lá vamos.

Existem aqueles que vão com calças e tops a combinar e aqueles que foram buscar a roupa mais velha ao fundo do armário. Não interessa, porque no ginásio não tens que ter bom aspeto ou estar bem vestido (mas se tiveres lá alguém em quem estejas interessado é melhor produzires-te um bocadinho para que não te vejam no teu pior!), apensas interessa conseguires ir falando enquanto respiras fundo após meia hora a correr na passadeira. Ah, e a tua capacidade de captares snaps engraçados teus e dos teus amigos a fazerem figuras tristes enquanto tentam completar um exercício.

O ginásio é uma espécie de novo shopping, o local preferido para ir partilhar gossip e conviver. Já não são só os atletas que se inscrevem, mas todo o tipo de adolescentes com o desejo de ficarem em forma, mesmo que não praticam nenhum desporto. O gym passou a ser um elemento social no que toca à juventude. Tornou-se o sítio a que combinamos ir depois das aulas, para conversar e suar em conjunto. É uma mania, uma que como todas as outras pode eventualmente passar. Mas esperemos que não, porque esta é uma das poucas manias que vale a pena manter.

O ginásio é uma experiencia divertida, especialmente com amigos que passam pelo mesmo que tu. E não existe melhor desculpa do que o ano novo, para nos inscrevermos num. Só existe uma coisa da qual nunca vou abdicar, lamento mas a Coca-Cola fica comigo pelo menos mais este ano.