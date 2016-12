Foco, empenho e desapego para alcançar metas

Agora que estamos a entrar num novo ciclo, desafio-o a traçar uma meta que o faça sair da zona de conforto. Escolha um objetivo que o faça sorrir pela ousadia e atreva-se a sonhar com a sua concretização

Registe numa folha de papel o seu objetivo. Escrever torna-o mais concreto e aumenta o nível de compromisso interno. Coloque um prazo. Teste o nível de energia para o concretizar: numa escala de 1 a 10, qual a sua vontade de o alcançar? 7 ou inferior a este número? Então não está ainda preparado para fazer as cedências e ter a disciplina para chegar a bom porto. 8 ou superior a este número? Então tem energia de mudança que faz com que valha a pena empreender. Não irá desistir facilmente e tem a determinação que é preciso para vencer as adversidades naturais quando se ambiciona uma mudança. Deixe-se viajar para um futuro onde a sua meta tenha sido concretizada. Saboreie o bem-estar e o sentimento de realização que o exercício lhe proporciona. Interiorize bem essa sensação. Faça este exercício regularmente, ao longo do percurso para atingir a meta. Veja-o como parte da preparação mental para o alcançar, tal como fazem os atletas olímpicos antes das provas. Entre agora na fase exploratória: o que precisa para alcançar a sua meta? Escreva tudo o que se lembrar, sem censura. A seu tempo poderá rever esta lista e avaliar se é ou não realista. Recursos financeiros? Apoio de alguém? Desenvolver competências (maior capacidade de influência, melhorar conhecimentos de inglês, gerir melhor o tempo)? Disciplina pessoal? Um pouco de tudo isto? Liberte a sua criatividade, sem se limitar. Analise o que escreveu: selecione o que é realmente fundamental. Faça um mindmap por cada um dos fatores que selecionou: coloque no centro de uma folha branca de papel o fator chave, e em aranha, disponha as várias alternativas que identifica para o assegurar. Se escolheu, por exemplo, desenvolver competências / maior capacidade de influência, pode colocar várias possibilidades – tantas quantas a sua criatividade lhe permitir: formação online em influência; pesquisar artigos relevantes sobre o tema; aumentar a rede de contactos; comunicar com mais impacto; preparar bem intervenções com visibilidade na empresa; dar a conhecer as suas ideias; identificar as suas fontes de influência naturais; pedir feedback à sua equipa sobre o que pode melhorar para aumentar a sua capacidade de influência; ... Estruture um plano de ação por etapas: cada etapa com um prazo, para que possa celebrar cada troço do caminho, gerando assim energia para continuar com toda a determinação.

Já tem o objetivo e o plano de ação. Foque-se agora no plano de ação e assuma o compromisso interno de o implementar. É fundamental que o plano seja realista e não colida de forma incontornável com outras prioridades suas. Se assim for, reveja-o e ajuste o que precisar, até não ter dúvidas sobre a sua viabilidade. O plano tem que ser completamente acionável e depender sobretudo de si, do seu empenho e determinação em cumprir cada uma das etapas que definiu.

No livro Zen e a Arte do Tiro com Arco, Eugen Herrigel descreve a experiência de um expatriado no Japão que decide aprender Kyudo, a arte zen do arco e flecha. Ao longo dos treinos, vai aprendendo com o Mestre a melhor forma de atingir o alvo: foco, muito treino e desapego até alcançar um estágio em que “arco, arqueiro e alvo deixam de ser entidades opostas, mas uma única e mesma realidade”, harmonizando e equilibrando o consciente e o inconsciente.

Foco para manter a tensão, a disciplina e determinação necessárias.

Desapego perante as adversidades. Elas são parte do caminho. Não se deixe distrair por elas. Mantenha os olhos no alvo.

E com as pedras que encontrar, construa o seu castelo.