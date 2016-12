Mulheres, presentes e homens

Esta é a história verídica de uma mulher zangada, de um homem a querer fazer as pazes e de um presente que não sabe o que lhe irá acontecer… tudo numa noite de Natal

Era uma vez uma Rosa…

Chamo-me Rosa e sou aquilo que os humanos designam como sendo uma flor. Sou vermelha, muito vermelha, e as minhas pétalas parecem veludo de tão macias que são. Sou grande, tenho um pé verde com algumas folhas por onde respiro, e ainda algumas saliências ponteagudas…

Nasci num campo de flores, onde existiam margaridas, tulipas, gladíolos, geribérias e rosas, muitas rosas de todas as cores.

Um dia enquanto sentia o Sol, e desabrochava devagarinho, de repente fiquei sem chão. Tinham-me cortado com uma tesoura grande, e colocado, junto das minhas irmãs, dentro de um vaso de água. Depois, dividiram-nos por cores, entrámos dentro de um carro grande, e lá fomos nós aos solavancos estrada fora, até que chegámos a uma loja.

Tiraram-nos todas para fora, e colocaram-nos, finalmente, outra vez dentro de água.

Estava eu a pensar como era a minha vida anterior, quando repentinamente entrou alguém na loja. Era um homem bonito, simpático, com uns olhos brilhantes e sorridentes. Começou a olhar para cada uma de nós e, de repente, esticou o braço, tocou em mim e puxou-me para si. Olhou fixamente para mim, sorriu e disse: É esta!

Dirigiu-se ao balcão e entregou-me à dona da loja, que me embrulhou em papel transparente e me pôs um grande laçarote vermelho.

Saí da loja pela mão dele. Estava feliz! E nem me preocupei com a água. Ele tinha cara de quem não me mataria à sede e rápido, rápido, iria dar-me de beber.

Entrámos para dentro do carro, colocou-me no banco da frente e arrancou a alta velocidade, enquanto eu pensava: “Uauuuu… que fixe!”

Chegámos a uma casa grande. Ele saiu do carro e retirou-me delicadamente do meu lugar. Dirigiu-se à porta e tocou.

Passados alguns segundos a porta abriu-se e surgiu uma linda mulher. Ela não lhe sorriu, mas disse-lhe “olá”. Ele esticou de novo o braço e eu “voei” até ela. Ela olhou-me e com uma voz doce disse: “Obrigada! É muito bonita!”

Fiquei feliz e vaidosa! Mas, de repente, ela diz: “Já te disse que não vai valer a pena.” E ele retorquiu: “Deixa-me entrar e conversar contigo. É Natal!

Ela suspirou e respondeu: Está bem, entra! Mas só porque está muito frio aí fora.”

Entrei naquela que seria a minha nova casa. Ela colocou-me dentro de uma jarra de cristal na sala. Fiquei a olhar para os dois.

Conversaram um pouco de pé, e depois sentaram-se.

Enquanto olhava para eles perguntava-me: Mas, porque é que estes dois estão zangados? Ainda por cima é Natal!”

A conversa parecia ir “sobre rodas”, mas repentinamente, ela começou a gritar, ele começou a gritar, deixaram de se ouvir, começaram a dizer coisas “da cabeça para fora” e esqueceram-se de pensar com o coração.

Parecia que tudo o que tinham vivido de bonito se tinha apagado de um momento para o outro. Ela pedia-lhe para ir embora, ele dizia que não ia e que ela tinha que ouvir até ao fim, até que no meio de toda esta confusão ouvi: “A rosa”…

E então pensei: “ Rosa, sou eu… Mas o que tenho eu a ver com a zanga destes dois?”

E ele disse: “ Sim, a rosa que te dei. Estive uma hora no trânsito para ir àquela loja comprar-te uma rosa, porque sei que é a que mais gostas…demorei dez minutos a escolher a mais bonita e mais cara, vim a acelarar e podia ter ficado sem carta ou tido um acidente… vim a tua casa e dei-ta, pedi desculpa, gastei o dinheiro que sabes que não tenho e ainda por cima tratas-me assim?”

E ela respondeu: “Estás a atirar-me à cara o esforço que fizeste? Não te pedi nada! Compras-te a rosa porque quiseste. Que deselegância! Que falta de educação. Ofereces-me uma rosa e logo a seguir cobras… leva a Rosa. Não a quero mais…”

E foi aí que comecei a ver a minha vida a andar para trás e a pensar o que aqueles dois iriam fazer comigo.

Ela pegou em mim e esticou o braço, tal como ele já tinha feito duas vezes, na direcção dele. Ele disse: “Não quero isso para nada! Só queria que percebesses que te amo e que não esquecesses que faço tudo por ti… e o que de bom vivemos…”

Aí eu pensei: “Ok! Isto está a sobrar para o meu lado… ele não me quer, ela não me quer… é melhor começar a pensar o que vou fazer da minha vidinha!”

Ela respondeu: “E é preciso estar a cobrar presentes e a vitimizar-te. Não o consegues fazer de outra forma?”

E ele continuou a repetir: “Não estou a cobrar, fiz com amor, nem a vitimizar-me, fazia de novo, apenas queria pedir-te desculpa e que te amo muito. Não o sei fazer de outra forma. Não sabia que o interpretarias assim. Não quero magoar-te… quero amar-te!”

Então, ela olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim de novo, olhou para ele de novo, e olhando-o nos olhos disse:

“Está bem eu desculpo, mas quanto à Rosa não o voltes a fazer. Não sabes que as mulheres deixam de ver as flores e o homem que lhas oferece, quando ele lhe diz porque que 'montanhas'passou para as encontrar? E sabes porquê? Porque qualquer mulher que ama um homem de verdade pensa merecer todos esses presentes e não precisa de saber o que ele fez para os conseguir, porque ela também não lhe diz o que faz ou deixa de fazer para estar com ele e para o amar. Simplesmente, porque isso não é importante. O importante é a atitude, não o esforço, o valor, ou seja o que for. Isso podes guardar para ti e recordá-lo quantas vezes quiseres como reflexo do amor que sentes por mim. E escuta bem: Não digas outra vez que fazes tudo por mim. O importante não é se fazes tudo ou não, é sabermos se o teu 'tudo' é o meu 'tudo' e se estamos atentos ao que é importante para cada um de nós e para os dois."

E ela deu meia-volta e dois passos em frente, colocou-me de novo na minha “casa-flutuante”, e pude finalmente sorrir e descansar. Já não ia voar porta fora ou dormir no caixote do lixo!

Então, ele olhou para ela, como se ela fosse uma “coisa estranha” e tivesse “aterrado agora na terra”, e disse: “É mesmo assim que vocês, mulheres, pensam?”

Ela respondeu: “É! Mas, também existem mulheres diferentes. Mulheres que não o dizem, por uma ou mil razões… talvez para evitar aquilo que pensam ser um mal maior, mas que mais tarde ou mais cedo se pode revelar uma somatização maior…”

Quanto a mim, aprendi muito com estes dois! Os humanos são tão complicados. No “mundo das flores”, as coisas são bem mais simples e bonitas e não perdemos tempo de vida. Ela é uma passagem e logo saímos voando…

Vida de rosa tem destas “cenas” … ou serão aprendizagens?

Um Ano Novo Maravilhoso!