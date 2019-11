Da legitimidade de um golpe de Estado

Boa parte da discussão em torno da Bolívia tem sido centrada em torno da alegada necessidade de saber se estamos perante um golpe de Estado (como sustenta a esquerda) ou uma contrarrevolução (como defendem os EUA e os seus aliados regionais). Ora, o debate é inconsequente.

Desde logo porque parece evidente que a deposição de Evo Morales configura, de facto, um golpe de Estado. Temos um presidente deposto por um órgão do Estado (as forças armadas) num processo que desafia o enquadramento constitucional vigente.

Mas o ponto é que isso diz pouco. Se é verdade que todos os golpes de Estado são ilegais (por definição), não é menos verdade que existem golpes legítimos e golpes ilegítimos.

A esmagadora maioria de nós concordará, por exemplo, que o golpe de Estado do 25 de Abril foi legítimo. Tratou-se de derrubar um regime ditatorial para o substituir (contra a vontade de alguns, é bom não esquecer) por um regime democrático. Da mesma forma, parece-me pacífico afirmar que o golpe que abriu portas ao regime de Pinochet foi profundamente ilegítimo. Allende tinha sido democraticamente eleito e o regime de Pinochet passaria à História como uma das ditaduras mais sangrentas da América do Sul.

Este critério da legitimidade, muito mais difícil de definir, mas muito mais útil do que o da mera legalidade, parece-me aliás ser o que está subjacente à ideia Lockeana de “direito à insurreição”, segundo a qual um povo teria o direito (natural?) de se sublevar sempre que o governo a quem tivesse confiado a nobre tarefa de zelar pela proteção “da sua vida e propriedade” viesse a fazer um uso arbitrário e tirânico do poder que lhe foi confiado para fins radicalmente diversos. Por maioria de razão, se o usasse para “empobrecer, assediar ou subjugar” o seu próprio povo.

Visto sob este prisma, e tendo em conta que Morales tentou por várias vezes subverter, ele próprio, a ordem constitucional boliviana (tentando candidatar-se pela quarta vez, depois de essa opção lhe ter sido recusada em referendo e tentando falsificar os resultados dessas mesmas eleições), parece haver razões para argumentar que há elementos suficientes para legitimar (que não obviamente para legalizar) a deposição de Morales.

O problema é que a história não acaba aqui. E um mínimo de honestidade intelectual obriga a que se reconheça que a tomada de poder por parte da senadora Jeanine Añez está longe de parecer regular ou transparente. Mais grave, a violência com que o novo regime está a esmagar a revolta nas ruas (com a ONU a falar já de uso desproporcional da força) não pode deixar nenhum democrata minimamente sossegado.

Não se trata, pois, e concluo, de chorar pela deposição de Morales. Ilegal, mas legítima. Menos ainda se trata de perder tempo com definições bizantinas. O que a situação reclama é que a comunidade internacional se una em torno da exigência de eleições livres e rápidas, desejavelmente organizadas sob égide ou controlo de uma qualquer instância credível e imparcial. Infelizmente, nada disso parece poder passar-se. De um e de outro lado, as cartas estão já marcadas. O que aí vem não será bonito.

(Opinião publicada na VISÃO 1394 de 21 de novembro)

