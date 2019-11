As reuniões de staff

A experiência de ler uma letra de uma canção sem ter conhecido ainda a sua música é uma experiência falha, apenas a melodia poderá revelar aquelas palavras

Lucília Monteiro

Quando ouço uma canção, não separo a letra da melodia. As duas não são separáveis, uma não serve de adorno da outra, uma não se submete ou se sobrepõe à outra. As duas bolem juntas num entrelaçado inseparável. A experiência de ler uma letra de uma canção sem ter conhecido ainda a sua música é uma experiência falha, apenas a melodia poderá revelar aquelas palavras. E o inverso: conhecer apenas a melodia é não a entender. Ainda assim, no meu caso, elas nascem separadas. O meu trabalho é des-separá-las. As melodias nascem em mim de forma automática, miraculosa, mística, sem qualquer filtro, sem tempo nenhum. Eu não as negoceio, não regateio, deixo-as ser como elas querem. Elas impõem-se a esse ponto. As palavras, não. Demoram. Aparecem depois. Às vezes, demoram anos. É a vertente mais penosa da minha pena. As letras das músicas estão sujeitas a demoradas reuniões de staff de vários departamentos, são discutidas, negociadas, dentro da sala de reuniões da minha cabeça. Primeiro aparece o criativo. Irrompe pela sala de reunião adentro de skate. Traz a ideia rabiscada num guardanapo de papel, julgando-a acabada. Detesta estas reuniões. Acha-se acima dos outros. É imediatamente interpelado pelo Diretor dos Assuntos Fonéticos. Diz que sim, que está tudo bem, que a ideia é boa (apesar de esse aspeto lhe ser indiferente), teremos todo gosto em avançar com ela, desde que TODAS as palavras sejam alteradas para soluções mais musicais, foneticamente mais aprazíveis ao ouvido humano. Obcecado por música, sons, compassos, o Diretor dos Assuntos Fonéticos rejeita imediatamente palavras como “objetivo”, “nostalgia” ou “polipropileno” no contexto duma letra. Aprecia aliterações, sílabas tónicas e gosta quando as palavras despendem o mínimo esforço dos músculos da boca, dos lábios e da língua quando são cantadas. O criativo suporta-o apenas e só na medida em que as suas exigências constituem um desafio. Sempre a tentar interromper as conversas está o Diretor da Lógica. Estudou matemática e aritmética e não suporta que as letras se furtem a algum sentido lógico. Não se consegue impor nunca. Ninguém lhe liga, fingem que sim, que as suas preocupações serão merecedoras do maior interesse, mas isso é mentira e nunca acontece. A um canto da sala (é sempre o primeiro a chegar), de fato grosso, gravata grossa, a debicar um abatanado, entretido com as palavras cruzadas do Primeiro de Janeiro, está o Professor de Português. Nem precisa de falar. Ninguém gosta dele, mas todos o respeitam. Aturam--no desde 1984 e têm-lhe, todos, um temor reverencial que basta um arregalar de olhos para que nenhuma das suas ordens seja infringida. Nunca precisou de abrir a boca numa reunião destas, a sua autoridade é incontestada e não se presta a negociações. Depois há o Chefe de Vendas. Fica num canto a roer as unhas, suspira, ai meu Deus, quem é que vai comprar isto, ai meu Deus. Barafusta, chora, e acaba por abandonar a sala. Vai chorar para o cubículo do Fazedor das Melodias, que finge que o ouve (não ouve: esse não ouve ninguém). E assim se dão as penosas reuniões de trabalho. Acabam, na maioria das vezes, com o criativo a queimar o rascunho à frente dos outros, amuado, revoltado, incompreendido, com estes gajos nunca se consegue fazer nada, assim não dá. Bate a porta e desliza por ali afora no seu skate. Mas vai dando, numa em cada dez reuniões a letra é aprovada. Uma em vinte, talvez. As outras vão para o lixo. Mas não há outra forma, é assim que está estipulado nos estatutos da empresa. O Fazedor das Melodias, enfiado no seu cubículo, 24h por dia, volta e meia lamenta toda esta burocracia a empecer o seu trabalho, mas o que é que se há de fazer. O criativo, esse, vinga-se nestas crónicas. “Onde é que pensas que vais com esse guardanapo todo mal-amanhado?”, dizem os outros. “Não é nada que vos interesse, metam-se na vossa vida.”

(Opinião publicada na VISÃO 1392 de 7 de novembro)