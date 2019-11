Vamos ouvi-las!

Numa indústria que quase sempre limitou o lugar das mulheres a um papel decorativo, é muito subversivo ver mulheres cada vez mais criteriosas na forma como apresentam o seu trabalho

Até há muito poucos anos, a música portuguesa era completamente dominada por homens. Dos compositores aos letristas. Dos cantores aos instrumentistas. Dos críticos aos editores. Dos agentes aos promotores de espetáculos. Das equipas técnicas aos produtores. A maioria masculina era esmagadora. E mesmo em estilos musicais em que as mulheres tendiam a ter mais protagonismo, como o fado, era só mesmo ao microfone, porque tudo o resto era feito e gerido pelos verdadeiros donos do jogo, os homens.

Não é que essa realidade tenha mudado drasticamente, é certo. Mas tenho notado alguma evolução e suspeito de que não seja coisa passageira. Acho mesmo que é uma tendência que veio para ficar e transformar a indústria.

Todas as semanas vejo novos lançamentos feitos por mulheres, não apenas como vocalistas mas como compositoras, letristas ou produtoras do seu trabalho. Vejo cada vez mais mulheres a terem a iniciativa e a persistência para criar carreiras longevas e a libertarem-se da dependência de terceiros, para conseguirem fazer a sua música de uma forma cada vez mais independente e autoral. Mulheres que se gravam e produzem a si próprias, mulheres que dirigem os seus videoclipes, mulheres que investem do seu bolso para terem a liberdade de gerir a sua carreira. E o melhor é que isso se verifica em todos os estilos musicais.

É cada vez mais frequente ver mulheres nas cabines de DJ. Ou mulheres que, depois de anos a trabalharem em bandas ou com produtores musicais, dão o grito do Ipiranga e tentam fazer o seu disco a solo, com a sua visão. Torna-se mais comum ver nomes de mulheres nas fichas técnicas dos álbuns, e perceber que cantam mais as suas letras, tocam mais as suas canções. Já para não falar das agências (como a que me representa), em que cada vez mais mulheres trabalham para marcar concertos, promover artistas e produzir espetáculos. Ou mesmo nas editoras, dando-se o caso de, neste momento, termos duas mulheres à frente das duas maiores discográficas em Portugal e de, nas suas equipas, a presença feminina ser maioritária.

Nas equipas técnicas e nos instrumentistas, porém, o caminho para a paridade tem sido mais lento. Eu própria, na minha equipa de estrada, tenho dificuldade em equilibrar a balança, por muito que continue a tentar atingir a paridade. Ainda assim, já consegui algumas vezes contrariar essa tendência e ter apenas mulheres na luz e no som. Com os músicos, é mais difícil, sobretudo no hip-hop, mas acredito que seja uma questão de tempo, para aparecerem mais mulheres instrumentistas dedicadas à música negra. Torço por isso.

E para o leitor mais desavisado que se pergunta porque é que isso é importante, e porque é que as mulheres têm de chegar a todo o lado, e porque é que o género é uma questão assim tão central, eu respondo. Porque numa indústria que durante décadas instrumentalizou o talento feminino para vender discos e concertos, sem respeitar a sua visão artística e sem pôr a gestão das carreiras ao serviço dos seus interesses, é uma questão de justiça que as mulheres assumam o controlo da sua própria música (quer do ponto de vista criativo quer do ponto de vista estratégico).

Numa indústria que quase sempre limitou o lugar das mulheres a um papel decorativo, ornamental e supérfluo, é muito subversivo ver mulheres cada vez mais criteriosas na forma como apresentam o seu trabalho, valorizando-o pela sua qualidade, sem cair na armadilha de tentar cumprir com a expectativa alheia. Numa indústria em que a decisão esteve poucas vezes do lado do talento, é refrescante que as novas gerações reclamem para si novas formas de construir carreiras. Mais livres, mais pessoais, mais independentes e mais paritárias.

Ainda há muito trabalho pela frente, podemos dizer, mas tenho a certeza de que Amália, que tanto arriscou para cumprir a sua visão artística, de voz e coração independentes, muito se orgulharia desta geração de jovens mulheres da música portuguesa. Vamos ouvi-las!

