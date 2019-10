Uma colheita difícil

Foi com uma parábola evangélica – a das bodas de Caná, em que Jesus Cristo transformou água em vinho, um néctar melhor ainda do que o primeiro bebido na cerimónia em que era convidado – que o Presidente da República deixou um repto a António Costa, durante a tomada de posse do Governo. Pediu para que este segundo governo fosse melhor do que o primeiro, e a parábola não podia ter sido mais bem escolhida: perante as atuais condições, isso é algo que está praticamente ao nível do milagre.

São muitos os desafios que se colocam a António Costa e ao novo executivo que o acompanha nesta missão de assumir um governo minoritário, sem acordos de governação ou pactos escritos. É, mais uma vez, uma opção relativamente nova que, em circunstâncias mais benignas, seria porventura mais fácil de levar adiante.

Recorrendo à metáfora do vinho, produzir um vinho com intempéries pela frente, pragas e falta de mão de obra é tarefa complexa. Se a legislatura anterior beneficiou de ventos favoráveis – quando se está no fundo, tudo o que vier é ganho –, esta pode vir a ter pela frente contratempos difíceis de gerir. É que, depois de brilharetes e superavits orçamentais, economia a crescer e números a superar previsões, as expectativas são elevadas. Depois de ultrapassada a crise imediata, todos querem uma quota-parte dos progressos do País, e querem já. Aos antigos parceiros de solução governativa – penalizados nas urnas por causa disso – resta dar gás a essas reivindicações, a pensar no espaço político que não querem perder.

E na oposição do maior partido ao centro, um líder acossado promete vir a ser mais aguerrido. “Não há recursos para tantas expectativas e exigências e o segredo deste Governo residirá nas escolhas”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, explicando que será preciso “humildade, isenção e proximidade”. É um facto.

Pela frente o Governo terá, em 2021, eleições presidenciais em janeiro, a presidência portuguesa da União Europeia e eleições autárquicas em setembro/outubro. E tudo isto num mundo menos óbvio em termos económicos, com as nuvens negras a aproximarem-se a passos largos. Ainda recentemente, Mervyn King, que esteve à frente do Banco de Inglaterra entre 2003 e 2013 e apanhou em cheio a crise do subprime, afirmou que a economia mundial está a “caminhar como um sonâmbulo” rumo a nova crise que terá “consequências devastadoras”.

O primeiro embate com a realidade será já em dezembro, na semana antes do Natal, aquando da apresentação do primeiro Orçamento do Estado deste Governo minoritário. Como conciliar interesses variados de forma a conseguir apoios ou abstenções necessárias à aprovação, eis a questão. E o tom dos últimos dias não parece fazer crer numa aproximação com o Bloco de Esquerda – pelo contrário. Aprovar medidas ou reformas estruturais complexas será, claro, ainda mais difícil. Que vinho vai sair desta colheita, será esperar para ver. A não acreditar em milagres, será preciso toda a arte do enólogo e alguma sorte. Isto se ele não estiver a pensar em mandar a baixo a vinha e plantar de novo.