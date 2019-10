Conheci a Jane Fonda na cassete VHS de ginástica da minha mãe. Era criança e aqueles fatos de lycra em movimento ficaram cristalizados nos meus arquivos de cultura visual. Por isso mesmo, quando escrevi a música Vayorken, sobre a minha infância e sobre as referências que dos anos oitenta me ficaram gravadas na memória, a Jane Fonda ocupou o seu altar no refrão. Nada mais justo. Afinal ela também nasceu em Vayorken, como o hip-hop.

Só há uns meses, porém, conheci melhor a sua história e as reais motivações para a criação do seu primeiro vídeo de ginástica, por sinal o VHS mais vendido de sempre, recordista absoluto no mundo inteiro. Foi através do documentário biográfico Jane Fonda in Five Acts da HBO, que mostra como a vida da atriz foi sendo dedicada ao seu ativismo corajoso.

Nascida numa família da realeza de Hollywood, marcada pela fama do pai e pela desfuncionalidade das relações, teve sempre muita necessidade de moldar a sua imagem e o seu comportamento para satisfazer as expectativas dos homens da sua vida. No último ato, contudo, já em plena terceira idade, decide viver só, tornar-se independente e praticar o feminismo que sempre defendeu – libertando-se. O filme conta este percurso e a divisão dos capítulos é feita pelas suas relações, do pai até ao último marido, para finalmente ser apenas Jane, emancipada e livre.

Voltando ao ativismo, o documentário retrata o seu papel na luta contra a Guerra do Vietname, o orgulho e o arrependimento que marcaram a sua viagem ao terreno e as suas aparições mediáticas a respeito. A solidariedade com a causa dos direitos civis, incluindo a sua ligação aos Black Panther e a adoção de uma criança negra, filha de ativistas presos. A sua capacidade de irritar Nixon e o casamento com o militante da nova esquerda americana, Tom Hayden, com quem viveu uma vida pautada pela frugalidade e pela intensa labuta política, ao serviço da qual investiu a sua notoriedade e o real motivo por trás da criação do famoso VHS.

Só Jane Fonda teria o rasgo de vender o seu workout method para financiar um movimento político de esquerda. Soltei uma gargalhada quando percebi que toda aquela frenética coreografia de lycras coloridas, bestseller do audiovisual e ícone da cultura de massas, tinha o único e total objetivo de custear ações de campanha e que, de todo aquele negócio milionário, Jane Fonda não guardou um dólar para si.

Mais recentemente vimo-la nas marchas de mulheres, discursando ao microfone sobre a importância da luta feminista e da resistência contra o capitalismo selvagem, sobre a desobediência contra todas as políticas de Trump, e sobre a importância da solidariedade entre classes, raças e grupos sociais. Nos média, tem marcado a agenda permanentemente, levando temas importantes aos talk shows de day time. Tudo sem perder a graça, a ironia e a capacidade de autoanálise, até para brincar com a sua necessidade de retocar o rosto e colocar silicone, como uma aparente contradição numa mulher com as suas convicções.

Por estes dias, voltei a sorrir quando vi a notícia de que Jane Fonda tinha sido detida aos 82 anos por protestar, na escadaria do Congresso americano, contra a falta de políticas concretas de combate às alterações climáticas. Impecavelmente vestida, de gabardine vermelha e boina pied-de-poule, desafiou a polícia, que pretendia desmobilizar os manifestantes e, mesmo algemada, reafirmou a sua intenção de voltar a repetir o protesto, como Greta Thunberg, todas as sextas-feiras pelas próximas catorze semanas.

Dizem os céticos que aos quinze queremos mudar o mundo e aos trinta apenas o sofá da sala. Ora, essa não é Jane Fonda, felizmente. E que continue por muitos anos nesta senda pela liberdade, porque o mundo precisa cada vez mais de gente como ela. Por tudo isto, faço questão de alterar o refrão da Vayorken, afirmando que quando for grande já não quero ser prof. de windsurf. Quando for grande quero ser como a Jane Fonda!

(Crónica publicada na VISÃO 1389 de 17 de outubro)