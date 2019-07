O Estado e a liberdade de Imprensa

Desde novembro do ano passado que o debate sobre o apoio do Estado à comunicação social (média) tem sido chamado à atenção dos portugueses de forma mais institucional.

O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro têm dado o seu contributo. Alguns analistas têm também trazido as suas visões, e a recente polémica sobre um artigo de opinião da historiadora Fátima Bonifácio (no Público) mostra bem, como lembrou Miguel Poiares Maduro no mesmo jornal, que os média são os editores do espaço público e os principais responsáveis pelo pluralismo de opinião e, acrescento eu, pela sua diversidade.

É exatamente o pluralismo e a diversidade que justificam que o Estado se deva preocupar ainda hoje, em 2019, com a sustentabilidade das empresas de média, cumprindo assim o que a Constituição da República Portuguesa dispõe, desde 1976, cabendo, portanto, ao Estado garantir a liberdade de Imprensa, assegurada pelo conjunto das atividades jornalísticas e editoriais.

Eu reavivo que ela é complementar da liberdade de expressão e do direito à informação e a ser informado, e que sem esse conjunto não existe liberdade de Imprensa, um dos pilares da democracia portuguesa. Estafada frase...

Pilar reforçado na revisão constitucional de 1989, porque, a par da liberalização da radiodifusão e da radiotelevisão (antes reservada ao Estado) e da privatização dos diários nacionalizados em 1975, se introduziu a obrigação de o Estado garantir a liberdade e independência dos média, tratando-os e apoiando-os de forma não discriminatória.

A discussão sobre o papel do Estado em relação aos média, surgindo pontualmente, centra-se, quase sempre, na perceção de que quem recebe o apoio do Estado deixa de ser independente e autónomo.

Contudo, a Constituição da República Portuguesa dispõe que o Estado deve fazer exatamente o contrário daquilo que temem os defensores desta perceção, e fornece também as ferramentas necessárias para que todos, os cidadãos, possam verificar que tal ameaça de controlo dos média por parte do Estado se não verifica, entregando essa tarefa a uma entidade administrativa independente (a ERC). Complementarmente, e para esse mesmo fim, eu tenho vindo a defender o benefício da existência de um Conselho de Imprensa.

Por isso, o debate que existe é sobre “a espuma dos dias” baseado em pressupostos, bem como em perceções não explícitas que, agitadas, se abatem irremediavelmente e inexoravelmente como um negro manto de manipulação ou censura sobre os média que recebam apoios do Estado.

O debate deve continuar.

Não se pode perder esta oportunidade única que são as próximas eleições legislativas.

A prática do Estado, mesmo imperfeita e incumpridora, nos últimos anos, do modelo de apoios em vigor há 20 anos, tem mostrado que não é por esta razão que poderá haver manipulação jornalística em Portugal.

Durante muitos anos, entendeu-se na Europa que a visão liberal da organização empresarial afastaria qualquer apoio do Estado da atividade económica em geral, além dos direitos básicos constitucionalmente protegidos que, como refiro, a liberdade de Imprensa integra também.

Desde 1978 que a Europa analisa continuadamente o tema, primeiro no Conselho da Europa (relatório O Papel do Estado face aos Media) e já neste ano de 2019 a pedido do comissário Ansip (relatório: A Caminho da Soberania dos Media Europeus).

A Comissão Europeia que agora cessa funções deixa no relatório atrás indicado 14 recomendações de apoio aos média europeus, incluindo a criação de um fundo de mil milhões de euros; os Estados-membros na sua autonomia de soberania têm a possibilidade de construir, além dessas recomendações, soluções de natureza fiscal e apoio económico para a capacitação, a competitividade, a internacionalização e a inovação.

A obrigação constitucional do Estado português em apoiar os média também resulta da situação em que o Estado deixou, em 1989, empresarial e tecnologicamente, o setor, no momento da reversão das nacionalizações nos média de 1975 e da consciência política dessa necessidade para assegurar a sustentabilidade económica e financeira do pilar essencial da democracia portuguesa que é a liberdade de Imprensa. Tal consciência política é hoje ainda mais premente.

(Opinião publicada na VISÃO 1377 de 25 de julho)