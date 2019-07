Que o (ainda) comendador se riu na nossa cara já toda a gente sabe. Que isso incomodou profundamente a nação, também é por demais evidente. O que julgo não estar ainda completamente digerido são as razões profundas desse incómodo.

Vamos por partes. É certo que há algo que todos compreendemos: Berardo não é o mais importante de toda esta história. O mais importante em toda esta história é evidentemente a reflexão sobre a sociedade que tornou isto possível.

É evidente que todos hoje sabemos que, a montante de Berardo, a montante de Nuno Vasconcelos, a montante de vários dos capitalistas sem capital que a primeira década do novo século português criou, existiram banqueiros que geriram a CGD, o BCP, o BES, senão de forma criminosa, pelo menos com uma inépcia e uma irresponsabilidade gritantes. E é igualmente evidente que hoje todos também desconfiamos de que terá havido quem usou estes personagens para tentar montar esquemas de controlo do poder económico e político pouco menos do que tenebrosos.

E, portanto, é evidente que, para fechar este capítulo deprimente da nossa história, para assegurar que não há mesmo boas razões para que se riam de nós, precisamos de garantir que a Justiça faz o seu trabalho sem contemplações.

Tudo muito bem, tudo muito evidente, tudo muito certo. Mas tudo insuficiente. Acabar a reflexão aqui é não pôr o dedo na ferida. Porque a ferida, porque o inferno, somos também nós. E é isso que não temos querido ver. E é por isso que tanto nos incomoda a troça do comendador.

A pergunta que ainda falta fazer é se nós próprios – sobretudo aqueles de nós que fazem parte de uma suposta e ridiculamente minúscula elite com mais poder e mais responsabilidade – fizemos o suficiente. É certo que a maioria de nós não roubou, não acumulou dívidas, não construiu complexos edifícios jurídicos para esconder o património, não tentou tomar de assalto o poder mediático ou o poder financeiro. Mas perante todo o despautério, ter-nos-emos indignado? Teremos falado? Teremos denunciado o que, em muitos casos, era por demais evidente? Teremos rompido enquanto tinham ainda poder? Posta a coisa de maneira mais direta: alguém então deixou Ricardo Salgado de mão estendida?

É infelizmente mais do que evidente que não o fizemos. Provavelmente porque o País é pequeno, porque a suposta elite é ainda mais residual, porque tropeça em si própria todos os dias. A verdade é que ficámos aquém do que nos seria exigido. E desse ponto de vista é até grotesco todo este histérico e tardio rasgar de vestes com as declarações de Joe Berardo.

Não me entendam mal. Não faço, nunca fiz, a apologia de uma sociedade da virtude. Sei bem onde acabam esses arrebatamentos. Mas a verdade é que as sociedades progridem quando são capazes de ter mínimos sobressaltos cívicos. Quando têm mecanismos de autorregulação, formas de sancionamento social, que não permitem que se normalize o que não pode ser considerado normal.

Foi Burke que disse um dia que “para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada.” No fundo é só disso que se trata.

(Opinião publicada na VISÃO de 1368 de 23 de maio)