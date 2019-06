Sistema de saúde e SNS: os factos e as fake news

O INE publicou, no passado mês de abril, estatísticas oficiais sobre a Saúde referentes a 2017(“Estatísticas da Saúde 2017”). Vamos focar-nos em dois domínios fundamentais - atividade hospitalar e recursos humanos:



1. ATIVIDADE HOSPITALAR

Os serviços públicos hospitalares continuam a ter um domínio esmagador no volume de atividade face ao setor privado: cerca de 70% das camas, 65% das consultas externas, 73% das cirurgias efetuadas, 75% dos episódios de urgência e mais de 90% dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Circunscrevendo a nossa análise apenas aos hospitais gerais, isto é, às unidades que dispõem de uma oferta multiespecializada, verificamos que os hospitais públicos representam cerca de 80% das altas com uma duração média de dias de internamento por doente de 8,12. Ao invés, os hospitais privados representam 20% das altas com uma “demora média” por doente de 3,56 dias (menos de metade). Haverá vários fatores explicativos para estas diferenças tão pronunciadas no tempo de internamento, mas as mais decisivas estarão relacionadas com a complexidade e gravidade dos doentes, tendencialmente mais baixas nos hospitais privados: muito menos admissões via urgência, doentes menos idosos (os “privados” apenas recebem 12,9% dos doentes com idade superior a 75 anos) e pouca utilização da cirurgia de ambulatório.

Uma nota para a especialidade de obstetrícia, aonde se confirma a tendência inexorável do setor privado privilegiar os partos por cesariana, atingindo já o valor de 65% do total dos que realiza, contra a taxa de 28% nos hospitais públicos. É, inquestionavelmente, um problema de Saúde Pública, que potencia riscos evitáveis para a grávida e para o feto e aumenta os custos, mas que em boa verdade vamos tolerando acriticamente em Portugal (Governos, Ordens Profissionais, Direção – Geral de Saúde, Entidade Reguladora de Saúde, Sociedades Científicas, Universidades, etc.).

2. RECURSOS HUMANOS

Em 2017 a Ordem dos Médicos tinha 51.937 médicos inscritos. Mas apenas exerceriam atividade médica efetiva 25.130 médicos (68% especialistas e 28% em formação). Entre 2007 e 2017 o número de médicos em exercício de funções aumentou em mais de 4 mil, um crescimento superior a 16%.

Cerca de 70% dos médicos residem nas áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra, o que ilustra bem a má distribuição geográfica destes profissionais, apesar dos incentivos ingloriamente criados já por este Governo e que a própria Ordem dos Médicos desvaloriza.

87% dos médicos trabalham no setor público (incluindo as PPP), não se percebendo bem os regimes de acumulação inerentes. É de admitir que do elevado contingente do setor público, uma parte substancial, direi maioritária, trabalha também em regime privado.

Quanto aos enfermeiros, tinhamos (2017) 71. 578 profissionais em atividade , mais 2.092 do que em 2016, ou seja mais cerca de 3%. A sua distribuição geográfica é bastante melhor do que a dos médicos, com alguma uniformidade relativa nas diferentes regiões do país. Cerca de 90% dos enfermeiros trabalha no setor público, havendo também aqui muita dificuldade em obter informação fiável sobre a acumulação entre setores.

Do mesmo modo, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e os técnicos superiores de saúde, trabalham maioritariamente no setor público (79 e 77%, respetivamente).

NOTAS FINAIS:

A teoria da subalternização, do empobrecimento e do desinvestimento no setor público, leia-se no SNS, parece ser manifestamente exagerada. O setor público tem sido o grande catalisador dos novos profissionais de saúde e tem assumido o seu papel de liderança incontestado na prestação de cuidados, incluindo nos de maior complexidade e destinados aos doentes mais velhos e com multipatologia.

Investir mais no SNS, com reformas na sua organização interna, na integração de cuidados, nas carreiras profissionais e na distribuição territorial dos efetivos, na criação de serviços de proximidade, para os mais necessitados e mais idosos, e na separação clara do público e do privado, são tarefas inadiáveis que exigem competência, coragem e bom senso.

Não nos deixemos intoxicar pelos que aparentemente sofrem pelo SNS mas que apenas lançam fake news em prol de outros objetivos.

CONHEÇA A NOVA EDIÇÃO DIGITAL DA VISÃO. LEIA GRÁTIS E TENHA ACESSO A JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE AQUI