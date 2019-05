O SNS: das lágrimas de crocodilo à realidade

No último ano o Governo tem estado sob o fogo cruzado da oposição quanto às questões da Saúde: ausência de investimento, esgotamento dos profissionais, longos tempos de espera serão, porventura, os temas que mais se destacam neste debate.

Importa olhar para trás. Entre 2011 e 2013, com a entrada da troika e do governo PSD/CDS, as Despesas Correntes em Saúde, reduziram-se significativamente. A variação nominal da Despesa Total caiu cerca de 12,5%, fenómeno singular neste século, em que se verificaram, sempre, aumentos de Despesa.

Este processo de “ajustamento” foi exclusivamente à custa da Despesa Pública, já que a Despesa Privada subiu, entre 2010 e 2015, cerca de 700 milhões de euros.

Vivia-se uma situação muito delicada e que parecia querer, voluntária ou involuntariamente, empurrar o país para uma privatização acelerada do setor da Saúde:

a) As Despesas Correntes dos hospitais públicos baixaram, entre 2000 e 2015, de 32,8% para 30,9% no total das Despesas de Saúde, enquanto as Despesas em hospitalização privada subiram de 5,3% para 11%;

b) As Despesas Correntes do SNS, como pagamento de serviços ao setor privado, cresceram, de 7,7% para 14%, situação que se agudizou a partir de 2012.

Onde estavam então estas vozes que hoje tanto criticam? Que memória têm desse tempo, em que os doentes iam à Assembleia da República implorar que os não deixassem morrer? Que arrebatado e súbito amor é, afinal, este, pelo SNS?

Em 2016, registou-se um crescimento da Despesa Pública superior ao crescimento da Despesa Privada (2,8% e 2,6%, respetivamente), contrariando o que vinha dos anos anteriores e recuperando o peso das Despesas da Saúde no PIB. Em 2017 essa tendência foi consolidada.

Em síntese, mais recursos financeiros, mais recursos humanos (um saldo líquido de cerca de 8500 novos profissionais em 2 anos, 3 mil dos quais médicos), mais atividade médica e cirúrgica, menos tempo de espera para doentes prioritários e melhor cobertura em medicina geral e familiar, consolidam inquestionavelmente a tendência de recuperação do SNS no contexto da oferta universal de cuidados de saúde. Importa assinalar, em boa verdade, que nem toda a nova despesa no SNS correspondeu a investimento ou mais e melhor serviço pra a população. A redução operada em meados de 2017 dos horários de trabalho para 35h na administração pública, afetou sobremaneira o setor da saúde, por natureza trabalho- intensivo e em funcionamento 24h/24h. Muitos turnos não foram devidamente preenchidos, foi necessário aumentar o volume de horas extraordinárias e contrataram-se mais efetivos nas áreas técnicas e de enfermagem(1). Despesa adicional que não acrescentou valor.

Ainda temos um longo percurso pela frente, para darmos sentido à equidade no acesso a cuidados de saúde com qualidade. Só com o esforço contínuo e incremental do investimento público conseguiremos atingir esse desiderato. Com profissionais com novos valores e princípios éticos irrepreensíveis na prestação de serviços públicos. Em dedicação plena e sem a liberalidade de reorientar ou agenciar doentes. Com remunerações condignas e variáveis em função do mérito, dos resultados e da produtividade.

Por outro lado, a integração de cuidados e a domiciliarização de serviços de proximidade fortemente orientados para os mais velhos, são tarefas urgentes, que não podem ficar-se apenas pela retórica ou ser objeto de sinais contraditórios. Incrementar recursos, humanos ou materiais, num contexto organizacional ineficiente e desatualizado, não acrescenta valor para os cidadãos e apenas perpetua vícios e acomoda interesses.

Base das referências estatísticas:

- INE - Conta Satélite da Saúde (26-junho-2018)

- DBK – “Sectores- Portugal –Sanidad Privada” (12ª edição/Abril 2018)

(1) – os médicos mantiveram um horário semanal de 40h, de acordo com a especificidade da sua carreira.