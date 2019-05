Abstenção? Afinal, houve mais gente a votar em Portugal do que há 5 anos 

Se olharmos unicamente para as mesas de voto instaladas no território nacional, a abstenção diminuiu face às europeias de 2014: o número de votantes chegou aos 35,32% (correspondente a 3 300 409 votos), ligeiramente superior aos 34,66% (3 278 481 votantes) registados no escrutínio de maio de há cinco anos.

A percentagem de votantes de apenas 31,40% que aparece nos números finais - correspondente a uma abstenção de 68,60% - tem grande parte da sua explicação no voto no estrangeiro, onde, entretanto, o número de inscritos aumentou em quase um milhão, mas a taxa de participação continuou em valores muito baixos, com a abstenção a rondar os 99%. Embora o número de votantes no estrangeiro até tenha triplicado, em valores absolutos, face aos resultados de 2014 (passou de 4485 para 12 146), a verdade é que esse aumento foi uma pequena gota de água num universo que, nestas eleições, "explodiu" de 217 990 para 1 205 117 inscritos. Consequência: a taxa de participação no estrangeiro até baixou de 2,06% para 1,01 por cento.

Em França, por exemplo, apenas votaram 1200 dos 386 916 eleitores inscritos - uma taxa de participação de 0,31 por cento.

Nas mesas instaladas em território nacional, a participação eleitoral aumentou - tanto a nível de votos como de percentagem - na maioria das grandes cidades, como se observa nos concelhos de Lisboa (taxa de participação de 45,33%), Porto (44,53%), Braga (39,03%), Coimbra (38,35%) e Aveiro (36,58%).

No campo oposto, o número de votantes diminuiu nos distritos de Faro (participação de 26,92%), Bragança (28,47%), Vila Real (28,79%), Viseu (30,53%) e Açores (18,71%), entre outros.

