Margarida Rebelo Pinto estreia crónicas no site da VISÃO

Sexo, amor e bom senso serão os temas abordados, com elegância e humor, nesta rubrica, pela escritora com 26 livros publicados, 16 dos quais romances, e com mais de um milhão de exemplares vendidos, numa carreira de 30 anos.

Margarida decidiu que ia ser cronista quando tinha apenas 10 anos e leu As Farpas e os textos de Manuel Portugal no Tempo. Publicou a sua primeira crónica no primeiro número d’ O Independente, como cronista-mistério: chamava-se Miss X 22, a sua idade à época. Agora poderá encontrá-la, semanalmente, em visao.pt, num registo surpreendente mesmo para os seus mais fiéis seguidores.