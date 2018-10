Eleitoralista, o Orçamento do Estado?

O OE ser eleitoralista pressupõe dar a certos estratos populacionais melhoria de condições de vida não justas ou não compagináveis com as possibilidades do País

Tem pouco sentido, em geral, o debate sobre se é ou não “eleitoralista” um qualquer OE. Não têm nenhum sentido as acusações do CDS e do PSD de a proposta do OE para 2019 ser “eleitoralista”. Porque desde logo nenhuma certeza há sobre o que eleitoralmente será mais rentável para o partido de Governo. E, além disso, aquela acusação, para ter algum fundamento, na aceção crítica/negativa com que é usada, pressupõe o OE dar a certos estratos populacionais, a certas classes profissionais, benefícios ou melhorias de condições de vida não justas ou não compagináveis com as possibilidades do País e com uma boa gestão dos dinheiros públicos.

Ora, se o OE para 2019 privilegia, como se diz, o aumento dos rendimentos das famílias e dos mais necessitados, isso é mais do que justo – só pode “pecar” por defeito; e se o OE aponta para um défice de apenas 0,2%, o mais baixo desde tempos quase imemoriais, pelo menos desde o 25 de Abril, isso é absolutamente compatível com o necessário equilíbrio orçamental (e a minha convicção é que, bem ou mal, o objetivo será mesmo não haver défice).

A esta luz, aceitando como boa aquela generalizada ideia de que um Orçamento eleitoralista é o que distribui, com perigo para as finanças públicas, mais dinheiro e vantagens por mais gente, ter-se-á de considerar então que esta proposta do OE de 2019 não é eleitoralista. Ou é mesmo “antieleitoralista”, pois se o OE admitisse um défice maior, embora dentro da margem imposta pela União Europeia, poderia dar muitas mais coisas a muitos mais votantes, começando por satisfazer as (em geral, justas) reivindicações de classes profissionais tão importantes como as dos professores e dos enfermeiros, das que mais protestam contra o Governo. Não o faz. E, na minha perspetiva, para o PS e a esquerda em geral, ou seja: também para o BE e o PCP, que têm sustentado a atual solução governativa, isso é-lhes exatamente o mais favorável, mesmo do ponto de vista eleitoral.

Porquê? Porque destrói a imagem, que a direita sempre quer e quase sempre consegue passar, de uma espécie de irresponsabilidade da esquerda ao nível da governação, da economia e das finanças, só sabendo gastar, conduzindo o País para a crise, essas coisas... Foi com isto mesmo, aliás, que numa muito proficiente campanha, dirigida por um marqueteiro brasileiro, a coligação PSD/CDS logrou assustar boa parte do eleitorado nas últimas legislativas, com as consequências que se conhecem. A partir de agora, com os resultados obtidos até hoje pela atual governação, e que no essencial se deverão manter, será muito difícil sustentar esse amedrontador espantalho.

De resto, o OE não traz grandes surpresas e parece-nos em geral equilibrado. Ou talvez melhor: conseguindo o maior equilíbrio possível entre as várias forças e pressões em jogo, em conflito; entre a visão e os conceitos de um ministro das Finanças, presidente do Eurogrupo, como Mário Centeno, e as perspetivas e posições do BE e do PCP. Sem competência para uma análise mais técnica do documento nem espaço para uma opinião setorial mais detalhada, espero pela discussão da proposta no Parlamento para a ele voltar.

(Artigo publicado na VISÃO 1337, de 18 de outubro de 2018)