O rating e o resto

É justo renegociar a dívida, pois nada justifica que paguemos no âmbito de um pacote de ‘ajuda’ (da troika) juros superiores aos que hoje pagamos nos mercados

1. A Standard & Poor's tirou Portugal do “lixo” onde de facto nunca esteve – a não ser na classificação de agências de rating que são instrumentos do pior do império financeiro global. E que se deviam envergonhar de muito que fizeram e de erros (só erros?...) de avaliação escandalosos. Nem por isso, porém, perderam poder, o que não constitui menor escândalo. Com a Europa continuando sem ter a sua própria agência, apesar de se considerar indispensável tê-la. “Não é possível que um cartel de três empresas norte-americanas decidam a sorte dos Estados e dos seus cidadãos”, disse em tempos a comissária europeia Viviane Reding. E, no entanto, nada mudou.

Mas as coisas são o que são. Assim, é óbvia grande importância para o nosso país de uma das três maiores dessas agências ter feito o que há muito se impunha, devendo as outras duas, a Moody's e a Fitch, fazer o mesmo na próxima avaliação. De imediato houve uma significativa queda das taxas de juro que o País paga, a que outros efeitos positivos se seguirão. Ou, visto de outro ângulo, de imediato se verificou a anulação das muito gravosas consequências de nos terem posto no “lixo”. Consequências que ainda seriam muito piores se a agência canadiana DBRS, mais pequena e decerto mais séria ou competente, não tivesse mantido sempre a notação de Portugal no patamar que permitiu continuar as compras de dívida pública pelo Banco Central Europeu.

Duas conclusões que agora importam: a) a DBRS foi a única agência que em relação a Portugal fez uma avaliação e teve uma atitude decentes; b) se não se pode esquecer que a dívida do País continua a ser enorme, por isso mesmo não se pode esquecer também a necessidade de a renegociar, apesar da situação e das perspetivas mais favoráveis do País; mais: é de elementar justiça renegociá-la, pois nada justifica estejamos a pagar juros superiores aos que hoje pagamos nos mercados por empréstimos que nos foram concedidos no âmbito de um pacote de “ajuda” (sublinho: “ajuda”) da troika – juros, só os juros, que nos custam mais de sete mil de milhões de euros anuais...

2. Nas autarquias cada caso é um caso e há imensos casos, e variados ângulos de abordagem, interessantes. Como aqui não “cabem”, três notas gerais, telegráficas:

a) Não são previsíveis grandes surpresas ou mudanças, com implicações na política nacional e nos partidos. Porque o PSD desceu tanto nas autárquicas de 2013 que em relação a elas é mais provável ganhar do que perder (só Lisboa e Porto podem pôr mais em cheque Passos Coelho); porque o PS cresceu tanto, em 2013, que apesar da sua muito boa situação nacional até pode agora, sem problemas, decrescer um pouco; porque a CDU vai manter o essencial das suas posições e o BE só pode aumentar;

b) Há curiosidade e expectativa sobre se os resultados vão ou não levar a uma repetição, em algumas autarquias, como Lisboa, da fórmula que sustenta o atual Governo, com acordos sobretudo entre PS e PCP;

c) De assinalar, pela positiva, o crescente número de candidaturas independentes e de debates entre os candidatos, em especial nas rádios e televisões. Estas, porém, nos seus noticiários continuam quase sempre a ouvir os líderes dos partidos e a privilegiar as suas intervenções, o que me parece mal.

(Artigo publicado na VISÃO 1281, de 21 de setembro de 2017)