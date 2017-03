Já sem pintura no cabelo e as rugas que nenhum creme disfarçava, o cabeleireiro, sem o estímulo dos envelopes, deixou de andar tão bem mas lá ia coxeando porque os preços baixaram ao mesmo tempo que a Esmeralda entristecia por o mundo se esvaziar de Esmeraldas, substituídas por Tânias, Carlas, Doris e Cátias

Susa Monteiro

Dantes existiam Esmeraldas não se pode dizer que a dar com um pau mas enfim algumas, mais que algumas até, a patroa da mãe dela Esmeralda, ela por homenagem da mãe à patroa embora não tenha ganho grande coisa com o quiosque porque a patroa da mãe, apesar de Esmeralda, unhas de fome, um fiozito quase de oiro quando ela nasceu, uma nota das pequenas nos anos, com a recomendação

– Agora veja lá não gaste isso tudo em vinho

e está a andar, no bairro onde moravam três Esmeraldas, a senhora da venda, a filha com o olho esquerdo para o infinito e uma velhota dessas que chamam os gatos vadios a baterem com a colher numa caçarola e na caçarola espinhas e cabeças de peixe já chupadas mas com um restinho ainda, na escola uma colega Esmeralda que substituía os érres por gês, por exemplo

– O guio Tejo

por exemplo

– O Celso contou uma anedota e fartei-me de guir

que acabou por casar com o tal Celso e passou do guiso às lágrimas porque o álcool lhe punha a mão leve, no cabeleireiro onde entrou como aprendiza aos doze anos a proprietária Esmeralda mas uma Esmeralda a sério, grande, gorda, loira, de unhas cor de rosa, que um senhor já de certa idade visitava às vezes, num automóvel com chofer, a chamar-lhe

– Quiducha

e a meter-lhe envelopes gordos no bolso da bata, esse sim, que teria dado um bom padrinho, com a esposa sempre fechada em casa derivado aos diabetes, o senhor já de certa idade afiançava à Dona Esmeralda

– Mal ela bater a bota casamos

mas bateu ele a bota primeiro, em casa da Dona Esmeralda, que vivia sozinha, a anunciar, feliz

– Afinal consigo

e nem os bombeiros foram capazes de ajudá-lo a festejar a vitória que ficou por uma unha negra, de modo que levaram o campeão de maca, ainda de sorriso triunfal mas torto, a Dona Esmeralda explicou às empregadas

– De onde menos se espera é que não sai nada de jeito

e colocou-a a ela, talvez por ser Esmeralda também, à frente do negócio, porque o falecimento do senhor já de certa idade, tão à beira do triunfo, se lhe afigurou uma derrota sem cura e, a partir dos sessenta, que homem quer saber de nós, a Esmeralda à frente do negócio e a Dona Esmeralda por ali a um canto a repetir baixinho

– Estava quase, estava mesmo quase

já sem pintura no cabelo e as rugas que nenhum creme disfarçava, o cabeleireiro, sem o estímulo dos envelopes, deixou de andar tão bem mas lá ia coxeando porque os preços baixaram ao mesmo tempo que a Esmeralda entristecia por o mundo se esvaziar de Esmeraldas, substituídas por Tânias, Carlas, Doris e Cátias que enchiam Lisboa e abarbatavam os homens não deixando nem um Licínio para ela, quanto mais um Jorge Filipe, de maneira que principiou a ganhar anos numa cidade de nomes esquisitos que não lhe ligava nenhuma, limitada a duas ajudantes, a Carina e a Elsi, sem grande mão para as permanentes nem para as unhas de gel mas com queda para os Brunos Miguéis que lhe fechavam o mercado a ela. Na falta de senhores já de certa idade contentava-se com um Januário mulato que exigia uma mota e a tratava por

– Dinossauro

quando ela lhe faltava com os carcanhóis. Uma noite, inclusive, acusou-a de começar a cheirar a palha de colchão de bebé, sempre com aquele relento de urina porque as crianças, coitadas, às vezes não se seguram, seguram-se mais tarde, quando se aliviam nas entradas dos prédios ou no nosso patamar se não lhes fazemos as vontades, por exemplo um casaco quase de linho ou um bilhete de comboio para ir ajudar o Sporting a Vila do Conde, sendo que, na realidade, o Sporting era ele e Vila do Conde uma rapariga de dezassete ou dezoito anos que trabalhava no alterne, a convencer cavalheiros sozinhos a ganharem gosto pela vida. A Esmeralda fingia acreditar nele, que remédio, porque a vida é isto: um vale de lágrimas sem ninguém com o seu nome e o médico a recomendar-lhe cuidado com as gorduras, o açúcar, o nervosismo, o trabalho, sobretudo o sexo porque o coração nem sempre aguenta e fica-se de boca à banda a babar

– Esmeralda

de braço esquerdo paralisado, na poltrona manca de uma casa de saúde ilegal, a ser tratada por

– Emplastro

pela empregada chinelante que lhe ata um resto de toalha ao pescoço para não se sujar.

(Artigo publicado na VISÃO 1255, de 16 de março, de 2017)