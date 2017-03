Como não sentia muito apetite aqueceu um resto de sopa da véspera, tirou duas pêras da fruteira, uma colher, um garfo e uma faca da gaveta dos talheres, colocou as pêras, o prato de sopa, um guardanapo e um copo de água num tabuleiro de plástico com flores estampadas, para além dos talheres, e trouxe aquilo tudo para a cadeira de braços diante da televisão

Susa Monteiro

Chegou a casa às sete menos vinte. Pendurou a gabardine no bengaleiro da entrada e enfiou o guarda-chuva no cilindro de latão ao lado do bengaleiro, onde estava, com uma das varetas quebrada, um guarda-chuva mais antigo, cinzento, que já não usava. Depois tirou as chaves da malinha e colocou-as no prato de loiça da arca, a fazer companhia a uma factura do gás que não pagara ainda. Acendeu o interruptor da sala, quer dizer o candeeiro de luz triste do tecto, com três lâmpadas, que iluminava os objectos de uma claridade melancólica porque uma das lâmpadas se fundira há uma semana ou assim, depois de uma lenta agonia de piscadelas, e substituiu-o pelo abajur da mesinha ao lado da cadeira onde costumava ver televisão, sempre a mudar de canal excepto às dez e meia, quando passavam uma novela de que ela gostava. A única maçada era haverem demasiadas interrupções para publicidade que duravam quase tanto tempo quanto os episódios. Foi ao quarto de banho lavar as mãos e examinar-se ao espelho

(o treçolho continuava lá)

deixou o casaco de malha em cima da cama e dirigiu-se à cozinha. O tubo de néon da cozinha afigurou-se-lhe, como sempre, demasiado intenso. Como não sentia muito apetite aqueceu um resto de sopa da véspera, tirou duas pêras da fruteira, uma colher, um garfo e uma faca da gaveta dos talheres, colocou as pêras, o prato de sopa, um guardanapo e um copo de água num tabuleiro de plástico com flores estampadas, para além dos talheres, e trouxe aquilo tudo para a cadeira de braços diante da televisão. Ligou o aparelho

(publicidade, claro, mas não mudou de canal)

colocou o tabuleiro nos joelhos, comeu metade da sopa e uma das pêras enquanto assistia ao início de um debate sobre a eutanásia, com uma moderadora de anel no indicador e criaturas de partidos diferentes que, por acaso, não se tentavam degolar uns aos outros. O mais novo era o mais careca de todos e o mais veemente, e também o único sem gravata, substituída por uma barbicha aloirada. A moderadora interrompia-o às vezes numa paciência sem ferocidade mas com um sorriso que lhe pareceu trocista. Uma das outras criaturas começava sempre as suas intervenções pela frase

– Se me dão licença que discorde

o que a levava a distrair-se dele. Quando acabou de comer transportou o tabuleiro para a cozinha, sem despejar os restos da fruta no caixote nem arrumar a tigela da sopa. Limitou-se a colocar tudo aquilo na bancada e a voltar para a sala, dizendo

– Se me dão licença que discorde

exactamente ao mesmo tempo e no mesmo tom que o fulano da barbicha, enquanto a moderadora levantava o dedo do anel num início de protesto. Na mesa do candeeiro havia uma bailarina de porcelana de que a mãe gostava, de braços erguidos a sorrir. Usava um carrapito loiro e uma bandolete que encantavam a senhora

– Não é bonita?

antes da trombose a calar, de modo que quase desejou que desse uma trombose ao

– Se me dão licença que discorde

que dava ideia de começar a impacientar-se visto que não parava de cruzar e descruzar as pernas, e sempre que cruzava e descruzava as pernas aparecia um pedaço de pele entre a meia e a calça, que se lhe afigurou de mau gosto num eutanásico convicto. Um dos outros exclamou a certa altura

– Por amor de Deus

o que a fez pensar que talvez pertencesse a um partido de direita, apesar de sobrancelhas severas prestes à defesa da luta de classes. O programa demorou trinta e nove minutos e catorze segundos, medidos pelo relógio da parede

(que se adiantava um bocadinho)

e depois da ficha técnica veio um anúncio de detergentes e logo a seguir outro sobre dores nas costas. Levantou-se da cadeira e veio até à janela para a rua, com a cruz verde da farmácia que anunciava, palpitando, medir-se ali o colesterol, a alternar com a temperatura lá fora: dezanove graus. Não encontrou relação nenhuma entre o colesterol e a temperatura mas ficou a pensar qual seria o parentesco entre eles. No outro lado do passeio uma loja de roupa, de montra iluminada, e a capelista onde, às vezes, comprava cigarros, porque costumava fumar um antes de ir para cama. Tinha cinquenta e seis anos, completados o mês passado, ou seja a vinte e três de março e nunca casara nem vivera com ninguém. Na montra da loja de roupa vestidos nem muito caros nem muito baratos em manequins que avançavam um dos joelhos mas decentes, compostas. E foi a olhar os manequins que abriu a janela, observou o passeio lá em baixo onde não caminhava ninguém, trouxe um banquito, equilibrou-se nele, tornou a olhar a rua e, pelo relógio da sala, demorou três segundos, mais coisa menos coisa, entre o seu andar e a calçada.