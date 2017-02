Voltei a encontrar Mário Soares na Suíça, onde estava, numa livraria, a dar autógrafos e, a certa altura, dei com o Mário, de livros meus na mão, na bicha das assinaturas, a conversar com os vizinhos de espera na exuberante naturalidade do costume

Susa Monteiro

A primeira vez que estive com Mário Soares foi cerca de 1986, tinha eu começado a publicar pouco antes, quando me deram um prémio, à época importante, que era entregue pelo Presidente da República seguido de almoço solene. Tinha levado as minhas duas filhas mais velhas, então pequenas, e elas queriam conhecer o Presidente. Estavam numa mesa periférica e, a seguir à sopa, lá fui buscá-las para cumprimentarem Mário Soares. Mário Soares pôs o guardanapo de lado, levantou-se para as beijar

(o que as pôs de boca aberta porque eram elas quem se levantava para falar às pessoas crescidas)

e tratou-as como duas senhoras, surpreendidas e fascinadas, e a mim comovido.

(É fácil comover um pai, não é?)

Nunca esqueci a profunda delicadeza e a generosidade do seu gesto como elas nunca esqueceram esse encontro: Tão pequenas e já faziam levantar Presidentes.

Anos mais tarde jantei no palácio presidencial com uma porção de escritores, todos mais velhos do que eu. Mário Soares estava a preparar a transferência de Fernando Pessoa para os Jerónimos e convocou uma reunião com os escritores importantes à época e o então ministro Coimbra Martins, a fim de debater o assunto. Acho que nunca comi tão bem na vida e conheci, de um pé só, os intelectuais importantes da altura, para aí duas dúzias deles, reunidos a fim de discutirem a repetição do gesto de Teófilo Braga a propósito da ida de Camões para os Jerónimos. Não conhecia ninguém e achei os escritores quase todos feios e chatos, sobretudo quando comparados com a personalidade resplandecente do Mário. E lá foi o Pessoa, também feio e chato, para os Jerónimos, a fim de dar um pontapezinho de ajuda ao PS como Teófilo tinha feito com o Movimento Republicano.

Depois voltei a encontrar Mário Soares na Suíça, onde estava, numa livraria, a dar autógrafos e, a certa altura, dei com o Mário, de livros meus na mão, na bicha das assinaturas, a conversar com os vizinhos de espera na exuberante naturalidade do costume.

Depois encontrei-o de novo quando ele veio a um dos almoços da falecida Academia Pedro Hispano, com a justificação de querer voltar a encontrar o génio. O génio era eu.

Depois tornámos a estar juntos em Barcelona, por acaso, num restaurante. Eu estava a almoçar com as pessoas da minha editora, cujo dono era o meu Amigo Jacobo Stuart, terceiro filho da Duquesa de Alba e um homem excepcional sob todos os aspectos, e o Mário noutra mesa com o Presidente da Generalitat e alguns figurões catalães. Viu-me, largou o Presidente e veio, com toda a naturalidade, sentar-se à nossa mesa durante um bom bocado, enquanto o Presidente da Generalitat esperava com paciência de Job.

Depois o meu amigo Vitorino, que era muito amigo do Mário, começou a insistir comigo que ele queria ver-me e estivemos juntos em vários almoços a três, em que ele vinha a minha casa buscar-me com o seu chofer, um senhor pequeno e de certa idade.

Depois trocávamos livros, depois trocávamos bilhetes, depois o Mário foi sempre para comigo de uma generosidade e de uma ternura enormes. E depois o Mário morreu. E agora, que toda a gente falou dele, quero falar eu um bocadinho.

O Mário não viveu: devorou a vida e nunca conheci ninguém que o fizesse com tanto apetite. Era isso, sobretudo, que me impressionava nele. E, como devorava a vida, não encontrei noventa anos tão bem empregues: uma coragem ilimitada, uma infinita capacidade de lutar, uma combatividade sem fim, uma gigantesca capacidade de amar as coisas belas, um sentido de humor agudíssimo, uma persistência férrea. Foi ele quem fez o Portugal moderno, nas suas qualidades e nalguns dos seus defeitos, mas recuso-me a julgar um homem pelos seus defeitos, porque temos os defeitos das nossas qualidades do mesmo modo que um carro tem os travões que a potência do motor exige. Era o único político português com dimensão europeia, um homem do tamanho de Olof Palm, Brandt, Schmidt. Tudo isto e outras coisas mais, porém o que sempre gostei nele foi o seu charme infinito e a sua capacidade de devorar a vida. Eu acho extraordinário chamar a um cemitério dos Prazeres, como acho extraordinário chamar ao palácio dos Negócios Estrangeiros das Necessidades. Que se chame das Necessidades ao palácio dos Negócios Estrangeiros acho normal. Que se chame dos Prazeres a um cemitério acho perfeito desde que Mário Soares lá está. E só enquanto ele lá estiver. Porque foi um homem que nasceu para ser feliz.