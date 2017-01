Cedro, palmeira, pinheiro, rododendro

A coisa de que mais gosto nas árvores é a sua derradeira generosidade. Esse instinto de resistência, que faz do ocaso aurora. Esse morrer de pé

A Susana está triste porque cortaram o pinheiro manso que vivia mesmo em frente à sua janela. Eu também ficaria, se cortassem a árvore que mora ao pé de mim e enche a minha janela de folhas logo de manhã (mesmo sem saber o nome dela). E fiquei, quando cortaram as duas bananeiras que o senhor Andrade fez nascer no descampado que havia aqui ao lado. Porque, mesmo tendo aprendido com a Teresa que bananeiras não são árvores, mas antes herbáceas com gigantismo, tenho muitas saudades daquele contributo de Brasil no skyline da Senhora da Hora.

A verdade é que, duas bananeiras e uma bomba de gasolina depois, também já desapareceram um chorão e um choupo, por razões diversas, mas sempre com alguma dor. E sou totalmente solidária com quem, como eu, a Susana, o senhor Andrade, a Teresa e o Ideiafix, não gosta que se cortem árvores. Também fico triste quando elas morrem por doença, como tem acontecido com as palmeiras.

O escaravelho rhynchophorus ferrugineus vai comendo a Palmeira. A palmeira apodrece por dentro e vai perdendo as folhas uma a uma, até ficar um toco careca, uma assombração. O meu pai suspira muito quando as vê. E foi ao ver os seus suspiros que comecei a reparar nelas. São centenas.

Centenas de carcaças que ficam para lembrar, que estas pragas não existiam por aqui antes de estar tão quente.

Sempre gostei de palmeiras. Cresci em Leça da Palmeira, com uma janela virada para uma palmeira e foi por causa de uma prancha cor de rosa da Playmobil decorada com uma palmeira, que sonhei um dia em ser prof. de Wind Surf. Na verdade, sempre gostei de árvores. Aprendi em família a ter árvores de estimação e a valorizar a sua presença, com amizade.

Um cedro numa fotografia a preto-e-branco na sala de visitas, como mais um parente, no meio de tantas outras fotografias a preto-e-branco com senhores de barba e monóculo. Um cedro enorme, que caiu por causa do ciclone de 1941, ainda a minha avó Sofia era pequena, e que era lembrado com saudade como se de um amigo se tratasse.

Esse cedro foi substituído por outro (que também já é enorme), em cuja sombra pendurámos baloiços, tirámos fotografias de noivos e passamos tardes frescas. Ali bem perto de um pinheiro bravo muito alto, que morreu por causa de um raio, há uns anos, e cujo vazio está lentamente a ser coberto por uma sequoia jovem. Ali depois da Palmeira, que também morreu do escaravelho, e cujo vazio ainda não tentámos cobrir. Ali mesmo antes do rododendro, que de arbusto tão antigo se fez árvore para cobrir o chão de cor de rosa e nos servir de cenário para as fotografias do álbum.

O cedro, a palmeira, o pinheiro, o rododendro e a sua silhueta desenhada no contraluz de um pôr do sol de verão, são (para mim) como um retrato de família. Uns ainda vivos, outros não, um rebento novo que cresce, numa promessa de sequoia e de futuro, mais a lembrança de que as árvores são mesmo como as pessoas. Fazem-nos falta.

A coisa de que mais gosto nas árvores é a sua derradeira generosidade. Essa de fazer da última, a mais exuberante floração da sua vida, para que a espécie perdure e se desdobre. Esse instinto de resistência, que faz do ocaso aurora. Esse morrer de pé. E a abnegação em casca, folhagem e flor, diante do pressentimento do fim. (Será por isso que as flores são tão associadas à morte?).

Impressiona-me sempre muito a natureza. A sua capacidade de resistência e infiltração. O tufo verde, que brota daquela racha no alcatrão, faz-me sempre acreditar que todo o pedaço de chão quer mesmo ser floresta. E é um sopro de esperança, num mundo em que se cortam pinheiros mansos, bananeiras, choupos e chorões, enquanto um escaravelho da Polinésia vai comendo as palmeiras do Sul da Europa.