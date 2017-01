Croniquita

O meu pai contava que o Mestre Egas, como ele chamava ao Professor Egas Moniz, de quem foi o último e o mais novo dos discípulos, recebeu um dia, no hospital, uma doente com bola histérica. Em lugar de medicá-la o Mestre decidiu-se por uma terapêutica mais drástica

– De facto, minha senhora, tem aí uma bola. O que vou fazer é operá-la, tirar-lhe a bola e, sem a bola a entupir-lhe a garganta, fica óptima outra vez.

Então pediu que um anestesista lhe desse uma anestesia leve e mandou fazer uma bola de sebo onde espetaram imensos pêlos. Quando a bola ficou pronta avisou o anestesista para acordar a paciente e anunciou-lhe:

– Como vê, minha senhora, acabaram-se os seus problemas: aqui tem a sua bola.

Nesta altura da história o meu pai fazia uma pausa para acender outra vez o cachimbo. Eu adorava vê-lo acender o cachimbo como adorava o cheiro do tabaco Three Nuns que ele fumava e era um sarilho para encontrar em Lisboa. Parece que havia só uma lojeca qualquer no Rossio que tinha, e sempre que um de nós ia ao estrangeiro pedia

– Traz-me duas ou três latas de Three Nuns

que, estou para saber porquê, existia em toda a parte menos em Portugal. Ainda hoje, quando o meu pai aparece

(todos os pais aparecem e quantas vezes as vozes deles, com as frases deles, nos saem da boca. O meu querido Frei Bento Domingues tem razão: andam por aí e não tenho dúvidas que continuam a tomar conta de nós)

portanto quando a bola ficou pronta o Mestre Egas pediu ao anestesista para acordar a paciente e mostrou-lha

– Já não tem motivos para não engolir com toda a facilidade: a sua bola está aqui.

Entregou-a à mulher que lhe pegou com todo o cuidado e a examinou numa minúcia cautelosa. Ao acabar o seu estudo devolveu-a ao Professor:

– É verdade, senhor doutor, está aqui. O problema, sabe, é que já cá tenho outra.

Aqui o meu pai calava-se a olhar para nós, soprando nuvenzinhas redondas, de mistura com uma palestra elegante

(foi sempre elegante e adorava ensinar)

acerca da arte médica, da sua apaixonante complexidade e da sua infinita riqueza. A Medicina, para ele, era uma complexa mistura de ciência e arte, citava o neuropatologista Pio del Rio Ortega, que escreveu

sempre me considerei um artista

citava alguns dos seus mentores, cujas fotografias tinha nas paredes do gabinete e, escutando-o, era impossível não nos apaixonarmos pela Medicina. Ao escrever isto lembrei-me do Professor Juvenal Esteves, grande dermatologista, a dizer-nos numa aula

– Quem não leu Kafka não pode ser bom médico

que nas primeiras aulas projectava diapositivos de quadros e nos obrigava a descrevê-los. Lembrei- -me do Professor João Cid dos Santos que dava aulas de Clínica Cirurgica colocando sobre a secretária um objecto comprado na Feira da Ladra e construindo toda a lição a partir desse objecto, lembro-me do Professor João Rafael Belo de Morais a passar do Prior do Crato à pancreatite, e aquilo era fascinante para mim. E já agora, e com orgulho filial, as aulas do meu pai foram, parece- -me, excelentes. O meu problema consistia em que eu apenas me interessava em escrever. Tinha a certeza absoluta

(ainda tenho)

que a minha obra seria única, que ia mudar a literatura, e que o meu dever era ser fiel a um destino que eu nem sequer escolhera. Em certa medida continuo a sentir da mesma maneira e, se viver até lá e for capaz de trabalhar, em 2020 sai o último livro e deixam de ouvir falar em mim. Que raio de crónica mais descosida que esta, comecei com o Mestre Egas e agora falo de livros. Mestre Egas: o modo como o meu pai falava dele, do seu orgulho, da sua humildade

(– Ele ouvia-nos sempre, dava atenção ao miúdo que eu era)

do seu génio, palavra que o meu pai empregava muito pouco. A propósito de Ramon Y Cajal, por exemplo, de alguns outros histopatologistas que ele admirava. E, a propósito do Mestre Egas e para acabar este textinho, uma outra história que o meu pai narrava e que ainda hoje me comove: O Mestre era careca; em casa, em lugar do capachinho, usava um barretezito de seda que a mulher lhe estava sempre a pedir para tirar. A resposta do Mestre era, igualmente, sempre a mesma

– Deixa estar que antes de morrer eu tiro-o.

Aqui o meu pai fazia um longuíssimo silêncio

(não por teatro embora não desdenhasse ser teatral quando lhe convinha, mas por pura comoção, ainda que os seus minúsculos olhos azuis permanecessem secos)

nós ficávamos à espera, e a voz dele vinha, não da sua garganta, mas de muitos anos antes, a voz firme e fresca de um homem novo:

– E realmente, meia hora antes de morrer, o Mestre tirou o barrete e deixou-o cair no chão.

A seguir voltava para o microscópio, perguntava-nos

– Não têm nada que fazer vocês?

e começava a estudar uma lâmina. E a gente saía do escritório. Não o beijava

(beijei-o muito pouco)

mas nessas alturas apetecia-me tanto.