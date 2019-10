Será que não há diferenças?

Isto de mudar de cidades tem muito que se lhe diga. Pela minha experiência, e já não é a minha primeira vez, sempre que mudo de cidade passo por uma montanha russa de novas emoções.

Começa pelo friozinho na barriga e as questões sobre se deveria ou não deveria mudar. Se olhar para trás, e for intelectualmente honesto comigo mesmo, no fundo, já sei que decisão tomar, mas hesito e começo a investigar se vale a pena - os famosos prós e contras.

Após a mudança, começa a fase em que tudo é novidade, e daí novas emoções causadas pelas novidades. Ao mesmo tempo, saudades das rotinas anteriores também batem à porta. Daí vejo-me a comparar a vida que tenha agora, com a que tinha antes. Será que São Francisco é melhor que Nova Iorque para mim? Será ao contrário? Será que tomei a decisão correta?

A verdade é que não tenho uma resposta conclusiva para essas perguntas. O que sei é que ambas cidades são diferentes e únicas, e que eu gosto de mudanças.

Nova Iorque prima pela intensidade, diversidade e aceleração. Há sempre alguma coisa nova a acontecer para os novaiorquinos.

Já na nova cidade, pela minha breve experiência em São Francisco, observo que a rotina é algo bem presente, o "São Franciscano" gaba-se da responsabilidade em cuidar da Natureza que está à volta, e como podem ser exemplo para o Mundo.

Nova Iorque centra-se em si mesma, e a concentração de diversidade é claramente única. Já São Francisco expande-se constantemente do seu centro para as belezas naturais à sua volta.

E o que gosto mais? É como perguntar a uma criança criada por um pai ou mãe, de quem gosta mais.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 110 dias.

Por aqui, fala-se muito do processo relativo ao pedido de destituição do presidente dos EUA .

Um número surpreendente, há mais de 200 áreas verdes na área de São Francisco