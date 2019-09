De Nova Iorque para São Francisco: mais um capítulo

SÃO FRANCISCO, EUA - Depois das logísticas da praxe, fechei a porta do apartamento de Nova Iorque, despedi-me e peguei nas malas (por acaso, nenhuma de cartão) e mudei-me para São Francisco

Tive a sorte de visitar esta cidade várias vezes no passado, mas sei, por experiência, que visitar e morar numa cidade são coisas diferentes.

As primeiras aparências de São Francisco, com as colinas, o "eléctrico" na rua, a ponte "Golden Gate" e a baía fazem-me lembrar da minha cidade natal, Lisboa. E que bem que sabe. Porém, estar a oito horas de diferença de Lisboa tem o seu peso, bem como o saber que se está ainda mais longe do que antes.

Com as primeiras impressões reparo que a velocidade cá é diferente daquela a que estava acostumado em Nova Iorque. Gosto de brincar e dizer que os novaiorquinos sempre andam na rua mais depressa do que todos os outros. O clima por cá é mais ameno e fiquei surpreendido por ter de andar de cachecol no começo da manhã e de calções e t-shirt à tarde, e isto num mês de agosto. A conexão e interação com a natureza é clara por cá também. A cidade está rodeada de mar, baía, montanhas, praia, parques, o que, ao juntar a um clima ameno, encaixa-se bem no modo de vida de São Francisco.

As mudanças sempre me atraíram: estar rodeado de muitas novidades, restaurantes novos, amigos de amigos novos e até um novo desafio profissional faz com tudo tenho um brilho especial.

Mudança para mim é como um cheiro a carro novo, que foi acabado de comprar, pronto a ser estreado. Há sempre o outro lado da moeda - com os brilhos e novidades vem também as incertezas e inseguranças: será que vou achar um lugar decente para morar? Será que vou ter vida além do trabalho? E novos amigos, será que vou achar? Todas estas e outras questões surgem ao mesmo tempo.

Este bipolarismo de emoções faz-me sentir vivo, contente e com medo! O que será que me aguarda neste próximo capítulo?

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 96 dias.

Por aqui, fala-se muito nas notícias sobre as manifestações ecológicas, e o impacto político.

Um número surpreendente, São Francisco é a 13a cidade com mais habitantes dos EUA, com quase 900 mil habitantes

