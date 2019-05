Primeiro jornal online das comunidades comemora 18 anos

Trata-se de um evento de networking e promoção de Portugal organizado no âmbito do 18º aniversário do Bom Dia, o primeiro jornal online das comunidades. “Pretendemos revelar domínios em que os portugueses se destacam tanto cá fora como no seu país”, explica o jornal em comunicado.

O Bom Dia decidiu marcar “o ano da sua maioridade” com este Portugal+, o primeiro de vários eventos de promoção de Portugal, assumindo assim “um papel de embaixador de Portugal e da cultura portuguesa junto da diáspora, mas também nos países de acolhimento das comunidades portuguesas”.

Além do “keynote speech” a cargo de José Pacheco Pereira, que leva o projeto do seu arquivo Ephemera até ao Luxemburgo, a conferência conta com três painéis dedicados ao comércio e investimento, à relação das autarquias com a diáspora portuguesa e ao desporto.

Estarão também presentes no Portugal+ os presidentes das câmaras de comércio portuguesas na Suíça, Bélgica e Luxemburgo, os presidentes das autarquias de Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Lousã, além dos dois deputados eleitos pela emigração portuguesa na Europa, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco.

ASSINE AQUI E GANHE UM SACO. AO ASSINAR ESTÁ A APOIAR O JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE – ESSENCIAL PARA A DEFESA DOS VALORES DEMOCRÁTICOS EM PORTUGAL