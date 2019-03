Por essas palavras fora

Joaquina (nome falso) hesita e tomba a cabeça à pergunta de quantos filhos tem. Com os olhos rasos de água, a mãe de trinta e poucos anos responde com vergonha: “Oito”. Um deles está pregado à mama descaída, outro está no chão, a abocanhar um brinquedo improvisado de uma garrafa de plástico velha, já ofuscada pelo pó e impurezas de chão e capim. Joaquina leva o mais novo às costas para a lavra quase todos os dias, enrolado pelo pano colorido e embalado pelos movimentos da enxada.

Esta família até tem sorte. Num pedaço de terra cultiva milho, jinguba e mandioca. As colheitas vão pôr comida na mesa e o que sobrar, se sobrar, pode trocar com os vizinhos. Mas, num misto de falta de opção e de conhecimento, as refeições são quase sempre as mesmas, num desequilíbrio nutricional que marcará todas aquelas vidas, sobretudo dos mais pequenos: funje com peixe seco, num dia bom, ou apenas esparguete. Duas refeições por dia, se a mãe ficar pela aldeia, ou uma vez por dia, se for dia da lavra, pois esse mambo de divisão de tarefas é coisa nunca ouvida por estas bandas. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nas horas da lavra, os restantes filhos ficam por ali, à volta da casa de pau-a-pique e coberta de colmo, de uma divisão só, com os mais velhos a tomar conta dos mais novos.

Joaquina e as meninas mais velhas vão todos os dias buscar água ao rio, a uns 15 minutos dali. Depois de tantos vai-e-vens, o bidão de 20 litros nem treme em cima da cabeça das filhas. Talvez ajude ao equilíbrio os outros dois recipientes cheios em cada mão. Como se tudo isso fosse normal. Na aldeia, raros são os que tratam a água que bebem ou cozinham. Mesmo que a água que passa no rio já tenha deixado a nascente a centenas de quilómetros. O mesmo rio onde Joaquina e as outras mães lavam as roupas sujas de cocó dos mais pequenos. O mesmo rio usado por outras aldeias e animais a montante e a jusante. Latrinas quase ninguém tem por aqui- o capim está ali mesmo à mão de todos.

Joaquina não se lamenta da vida que tem, embora reconheça em sussurro que não queria tantos filhos e que preferia ter esperado mais tempo entre as gravidezes, daí as lágrimas contidas do início. Tem uma ideia vaga da pica no braço ou da camisinha. Mas o marido nem quer ouvir essa conversa, ia manchar-lhe o orgulho de fazer muitos filhos. Para além de achar que isso é conversa de mulher que quer divertir-se com outros homens. E com as acusações vêm as proibições de passar tempo com amigas, o controlo dos passos dados na aldeia, as cenas de ciúmes constantes, as bofetadas esporádicas, conforme o nível de azedume do marido daquele dia, e por vezes ainda as relações sexuais forçadas.

Joaquina não se queixa. Mas não consegue aguentar tudo. E o tudo é muito. Por vezes, descarrega nos filhos. Bate, grita, perde a cabeça. Apesar de não acreditar que o castigo corporal garanta uma boa educação das crianças. Fá-lo, “por causa dos nervos”, “por não conhecer outra maneira de os fazer calar e parar”, por não saber o que mais fazer.

É caso para dizer, Feliz Mês da Mulher. Ou talvez não.