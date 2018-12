As árvores de Natal

Num piscar de olhos já chegou Dezembro, e apesar de a meio de Novembro já ter visto alguns enfeites natalícios e escutado a música da Mariah Carey "All I want for Christmas is you" algumas vezes, para mim o Natal em Nova Iorque começa quando as começa a venda dos pinheiros nos passeios.

Há mais de uma década que presencio, na semana a seguir ao dia de acção de graças, no final de Novembro, muitos quarteirões em Nova Iorque a ficarem com o cheiro característico de um pinhal, onde na rua se vendem pinheiros; e este ano não foi diferente.

Interessante de notar coisas que lembram dos meus tempos de Lisboa e do mês de Dezembro. Muitas árvores de Natal na rua, a do Rockefeller Center, faz-me lembrar a da Baixa pombalina bem com as muitas luzes nas ruas com os efeitos Natalícios. Os jantares boas festas, que por cá também existem muito e este ano até começaram a meio de Novembro! E também de repente mais pessoas a fazerem voluntariado e com o espírito de ajudar o próximo mais ativo que outros meses.

Porém, uma coisa que por cá sempre foi diferente para mim, no contexto do Natal. Ao crescer em Portugal, sempre associava mais ao "menino Jesus" que ao "Pai Natal".

Em Nova Iorque, com toda a diversidade e pluralidade de religiões que cá co-existem, assisto a um conceito mais amplo do Natal: de integração, diversidade e harmonia,

Agradeço ter acesso a estar sentado em muitas mesas a celebrar o "Pai Natal" com ateus, judeus, cristãos, protestantes, pagãos, hindus e outras crenças. Agradeço e aprecio o facto de por cá ser a norma.

Estar em paz, dar risadas entre petiscos e bebidas é algo que agradeço e desejo para todos também, qualquer que seja o tamanho, crença, feitio, gostos ou cor; como os que tenho por cá, do qual eu também faço parte com a minhas diferenças.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 52 dias

Por aqui, fala-se muito do enterro do Presidente Bush e sobre os potenciais resultados das investigações sobre o atual Presidente e das eleições.

Sabia que por cá há colheitas de lixo dedicadas a recolher as árvores de natal em Manhattan de 2 a 13 de Janeiro, para reciclagem de madeira.

Um número surpreendente na árvore de Natal famosa do Rockefeller Center, foram acendidas mais de 50 mil luzes no primeiro dia, em 28 de Novembro.