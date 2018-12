“Eu gosto é do Verão...”

O Verão está a chegar! Em São Paulo há mais dias quentes do que em muitos outros países, podendo parecer que a chegada do Verão não é tão importante, mas para mim a chegada do Verão significa dias de calor constante (sem as oscilações de frio que acontecem no resto do ano), dias mais compridos e com mais horas de sol, noites quentes, muitos gelados (sorvetes), caipirinhas, cerveja geladinha, roupas leves e boa disposição...

Por outro lado, também significa dias de chuvas tropicais, em que parece que cai a água de todo mundo durante uma só hora (aqui diz-se que cai um “toró”), inundando, por vezes, algumas ruas e partes da cidade. A força da água é tanta que nem dá para atravessar algumas ruas a pé. Lembro-me de uma vez que regressava a casa e pensei “tenho de ir depressa, porque daqui a pouco cai um toró”. Ainda tinha quatro ruas para atravessar até chegar a casa. Já estava a chover, mas ainda não era tão forte, que compensava ficar toda molhada e andar depressa para lá tentar chegar em vez de ficar à espera que a chuva parasse. Lá fui eu, atravessei a primeira rua, atravessei a segunda rua, cada vez chovia mais e eu cada vez ficava mais molhada, na terceira rua quase perdi uma havaiana e a quarta rua já não consegui passar. Estava toda molhada e acabei por ter de esperar na mesma. Cheguei a casa, tirei a roupa e ri-me sozinha, porque estava tão ensopada que não havia uma peça de roupa que não tivesse de ser torcida. Apesar de tudo, estas chuvas acabam por ser deliciosas, porque acontecem normalmente ao final da tarde, deixando a noite mais agradável e fresca.

Mas voltemos ao Verão! Eu adoro o Verão, o calor e adoro as noites quentes de São Paulo. Claro que tem alguns dias em que me arrependo de dizer isto, porque está tanto calor que nem o ar condicionado resolve. Além disso, ir à praia no Verão é algo delicioso. Como cresci numa cidade que tem praia e mar, sinto muitas saudades de, às vezes, ir apenas ver o mar, pelo que não preciso do Verão para ter vontade de ir até à praia. Ao longo do ano vamos várias vezes à praia: fazemos alguns “bate volta” (ir e vir no mesmo dia) e passamos fins de semanas, feriados e mini-férias na praia. Já viajei bastante pelo Brasil, amo a Bahia, mas sou uma apaixonada pelas praias do Litoral Norte!

Quem não conhece o Litoral Norte devia seriamente pensar em conhecer, porque sem dúvida que é uma das regiões de praia mais bonitas do Brasil. O Litoral Norte é uma região diferente e tem uma beleza muito especial, com uma vegetação tropical, diversificada, muito extensa e tão densa que não é fácil explicar, mas são essas as características que a tornam numa região muito, muito bela. As praias de Juquehy, Barra do Sahy, Camburi e Camburizinho são sem dúvida algumas das minhas favoritas no Estado de São Paulo e depois temos a talvez vencedora Paraty, que já fica no Estado do Rio de Janeiro.