Faltam seis meses para eu bazar de Angola

Olho pela janela e vejo aquela imensidão de água e luz e penso: “Vou bazar em seis meses”. Apetece-me ficar a tchilar no sofá com a cabeça a espreitar pela janela, à espera daquele eterno pôr-do-sol, aquele bolão a arder entre o vermelho, laranja e amarelo, que ganha ainda mais força durante o cacimbo. E desejar que não houvesse amanhã. Mas a fome e a sede não perdoam. Começo a desejar uma birra fresquinha e a decidir se desço à marginal ou vou até à ilha para ir beber uma Cuca, logo agora que, para além da normal, têm também a preta e ruiva e fica complicado. E a acompanhar talvez ginguba torrada, embora eu prefira quando são cozidas, como já comi tantas no Moxico.

Mas o que me está mesmo a apetecer e que seria bué de fixe era um mufete [peixe grelhado, acompanhado de feijão de óleo de palma, mandioca, banana-pão, batata doce e molho de cebola]. Só ainda não consegui habituar-me ao gindungo. Sempre fui fraquinha com picantes.

Seis meses para bazar, passados entre Luanda e as províncias. Das 18, ainda me faltam visitar três. Não sei se haverá tempo. Nas já conhecidas, os dias normalmente começam com um mata-bicho reforçado para aguentar jornadas inteiras no terreno, por vezes sem comer. Vou sentir falta da sopa de feijão para dar aquele pontapé matinal.

Em Luanda, os dias vão continuar a iniciar-se às seis da manhã na copa do escritório, enquanto os primeiros companheiros chegam e falamos de mambos à toa, rimos e esfregamos os olhos ainda sem o efeito de cafeína. E as conversas vão-se repetindo ao longo das pausas do dia com alguns (adoráveis) “confusionistas” que agem com causa há várias décadas.

Como dizer aos meus kambas, que não é pessoal, que vou sentir saudades, que fazem as cores dos meus dias aqui em Angola mas o mundo está pior lá fora e não consigo não lá ir? “Vou bazar em seis meses.” Como vou dizer-lhes esse mambo? “Não tem maka, mana, nós sabemos que voltas”, já os (me) ouço dizer.

A cota do quarto andar, que pede companhia e eu nunca estou. E os rapazes da rua. Aos sábados, quem lhes irá comprar o feijão e a fuba que eles transformam em funge no fogareiro escondido ao lado do lixo? E os medicamentos quando são picados por escorpião, têm infecções urinárias, dores de dentes ou olhos roxos depois das lutas embriagadas? Dinheiro não sentirão a falta com a minha partida, já que cumbu já sabem que nunca dou. Mas dou tudo o resto que posso. Até sermões para que se portem bem, se protejam das doenças, para que voltem para os familiares que deixaram para trás nos musseques.

Kizomba, semba, kuduro. Como vou recuperar os movimentos e ritmos que não ganhei das dezenas de aulas de dança a que faltei?

Olho de novo pela janela e vejo aquela imensidão de cores. “Vou bazar em seis meses.” Porquê mesmo?

P.S. No dia em que escrevo estas linhas, soube que um dos nossos companheiros de trabalho perdeu a vida. O C. viu-me a trabalhar no terreno, numa província do Norte. Um dia, já de volta ao escritório, chamou-me e disse-me que tinha ficado impressionado. Chamava-me de guerreira e passou a sorrir com humilde agradecimento. Sem jeito e envergonhada, não consegui repor a verdade. A verdade é que eu também me lembro de o ver nesse dia e de ter admirado a sua calma. Foi essa tranquilidade que me ajudou a voltar ao que estava a fazer e ir tratar de um corpo que tinha sido largado num campo. Essa tranquilidade e esse sorriso vou levar comigo. Nunca esquecerei, C. Obrigada.