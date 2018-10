LUXEMBURGO - Portugal conheceu, nos últimos dez anos, um significativo aumento das partidas de jovens qualificados, sobretudo para os países da União Europeia.

A fuga de cérebros tornou-se uma realidade portuguesa no século XXI. Alguns países desenvolveram políticas, por vezes agressivas, de captação de profissionais competentes em vários domínios, com destaque para as novas tecnologias. E Portugal conheceu, nos últimos dez anos, um significativo aumento das partidas de jovens qualificados, sobretudo para os países da União Europeia.

Apesar de algumas iniciativas recentes, o êxito das campanhas de regresso de emigrantes com formações técnicas e superiores ainda não se verifica como um fenómeno de massas. São raros os programas destinados a fomentar o regresso da diáspora com êxito nos Estados da União Europeia (talvez o único exemplo contrário seja o programa polaco de regresso de jovens emigrados que, mesmo tendo conseguido repatriar muitos jovens qualificados, não atingiu os objetivos a que se propunha). As diferenças salariais entre os países de destino e os de origem são ainda bastante grandes para convencer muitos expatriados a ficarem no país de acolhimento.

A proposta de redução de 50% no IRS, avançada pelo governo português, não é suficiente para cativar a atenção de jovens emigrantes, como os próprios admitem, preferindo insistir na diferença salarial, na estabilidade ou nas condições para exercer funções com forte componente tecnológica. Mas será necessário aguardar para se poder avaliar o impacto que esta iniciativa do executivo português possa vir a ter junto da diáspora.

As comunidades emigrantes – ainda que continuem cá fora – têm contribuído desde sempre para o desenvolvimento do país, sobretudo a nível regional e local. Não se trata aqui das remessas bancárias, mas do conhecimento, da formação e da informação com os quais os portugueses fora do país podem contribuir para as regiões onde nasceram, onde investem, onde simplesmente passam férias ou onde agem através de estruturas associativas ou outras.

A emigração portuguesa mantém os laços com as origens de uma forma cada vez mais organizada. Seja através de associações, estruturas voluntárias permanentes ou simplesmente via iniciativas ad hoc em casos específicos. Uma das mais recentes mobilizações de emigrantes foi em finais de 2017, depois dos incêndios. A onda de solidariedade traduziu-se não só pela oferta de dinheiro e bens, mas também pela participação de voluntários na reconstrução das aldeias ou nas ações de reordenamento florestal.

E são cada vez mais frequentes as estruturas que reúnem portugueses da diáspora com estudos superiores. Essas organizações, ativas em muitos dos países de destino, mas sobretudo na Europa, criaram inclusivamente um fórum anual que pretende debater questões relacionadas com os portugueses emigrados, mas também com a evolução de domínios específicos da economia, da educação, entre outros. O fórum anual de graduados tem-se realizado em várias cidades portuguesas, permitindo uma ligação e uma criação de redes entre os atores dos territórios locais e os expatriados.

Cada vez se registam mais intercâmbios entre estruturas empresariais da diáspora com as regiões de partida dos emigrantes. O Verão de 2018 conheceu várias iniciativas deste género, em Mortágua, Murça, Cascais e Viseu, que provam que os cérebros que fugiram cá para fora continuam a contribuir para o desenvolvimento de Portugal, apesar de estarem a milhares de quilómetros de distância.