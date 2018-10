O caminho da maternidade

NAGOYA, JAPÃO - Moro no Japão há 4 anos e foi cá que me estreei como mãe, onde a maternidade é muito respeitada. Tenho uma menina com 3 anos e o segundo filho a caminho. Como tal, pela segunda vez por cá, após a consulta de oficialização de gravidez (apenas às 12 semanas é que os médicos a dão como certa), iniciei uma série de procedimentos obrigatórios.

É Outono no Japão desde o dia 1 de setembro. A época balnear encerra no dia 31 de agosto numa espécie de acordo com os deuses da meteorologia. Entra setembro e com ele chegam de novo os tufões e as chuvas fortes. Desde aí já passaram três, perfazendo um total de 25 tufões a atingirem o território japonês até à data de hoje.

Assim como quase tudo neste país, a prevenção de catástrofes naturais funciona. Somos informados da hora específica a que a tempestade vai passar em Nagoya, recebemos um alerta no telemóvel, passa uma carrinha na zona de residência, ao estilo dos amoladores, com uma gravação de voz pausada e calma que nos dá avisos e conselhos, os municípios cuidam atempadamente de árvores em risco e das áreas em perigo de derrocada. As zonas comerciais encerram as suas portas com base no encerramento de algumas linhas de transportes públicos, a tempo de todas as pessoas regressarem às suas casas. E, sim, é em casa, de janelas e persianas fechadas, que devemos permanecer munidos de água, lanternas e comida suficiente para alguns dias.

E assim passou um tufão… outro… e outro e a nossa casa, à semelhança da casa mais forte d’ Os três porquinhos, abanou mas não caiu. Não caiu a casa nem caiu nada para além de um monte de folhas e ramos do nosso jardim, ajudando a esquecer o verão de 2018.

No dia pós-tempestade todos os espaços verdes foram limpos e as avarias eléctricas reparadas, tal como outros danos provocados pelas fortes rajadas de vento.

Como nem só de más tempestades é feita a vida, há algo que nos deixa numa tempestade emocional e numa alegria desmedida: a chegada de um filho. Morar num país distante onde a língua é difícil, estar longe da família, dos médicos que nos acompanham e do sistema de saúde a que estamos habituados, ou nos torna frágeis ou mais fortes. Na dúvida, escolho a segunda hipótese.

Moro no Japão há 4 anos e foi cá que me estreei como mãe, onde a maternidade é muito respeitada. Tenho uma menina com 3 anos e o segundo filho a caminho. Como tal, pela segunda vez por cá, após a consulta de oficialização de gravidez (apenas às 12 semanas é que os médicos a dão como certa), iniciei uma série de procedimentos obrigatórios.

Dirigi-me à junta de freguesia da minha área de residência, com o comprovativo de gravidez e o meu carimbo pessoal (todos os residentes têm um carimbo com o seu nome em japonês, essencial para documentos pessoais e assinatura de contratos), para me reunir com uma assistente social. Fez-me perguntas acerca do meu bem-estar, do meu agregado familiar, se tenho apoio de amigos e/ou familiares, se tenho preocupações ou algo que me incomode e o que pretendo fazer quando se aproximar o final da gravidez (as japonesas que estão à espera de bebé, um mês antes da data prevista do nascimento, vão para casa das suas mães para se sentirem apoiadas no pré e pós-nascimento do filho). Ofereceram-me a preciosa caderneta da mãe e do bebé (Boshi Techoo) onde são anotadas, por mim e pelos médicos, as condições em que me encontro, os detalhes dos exames pré-natais, as condições do parto e pós-parto, o desenvolvimento do bebé até à idade escolar bem como todos os registos de vacinação e de consultas médicas. Deram-me também um caderno de vales de desconto para todas as consultas médicas (apoio criado pelo governo japonês como incentivo à natalidade), brochuras e folhetos informativos e um penduricalho para a carteira com a maternity mark, marca criada pelo governo em 2006 com o objectivo de sensibilizar a população a dar prioridade às grávidas, a não fumar ao pé delas, a serem civilizados.

Saí de lá kitadíssima, como já vem sendo apanágio.

A acrescentar às iniciativas governamentais de apoio à maternidade, em 2016 três governadores do sudeste japonês participaram numa campanha intitulada “O governador é uma mulher grávida”. Neste vídeo de 3 minutos, os governadores usam um colete com uma barriga falsa de 7 kg que recria o aspecto de uma grávida de 7 meses (para os japoneses a gravidez tem a duração de 10 meses), como forma de alertarem para a dificuldade que é fazer as tarefas do dia-a-dia carregando um bebé na barriga. O objectivo é apelar aos homens para ajudarem mais as suas mulheres nas tarefas domésticas.

Na clínica onde sou acompanhada, para além dos papéis que já preenchi até à data prevista do parto, da quantidade de análises e exames e do controlo minucioso da tensão arterial e peso, também já tive uma reunião com uma parteira. Uma senhora robusta, de cabelo curto, mãos fortes e sorriso q.b. perguntou-me se tinha medos, dúvidas ou exigências e mostrou-se disponível para me ajudar quando precisasse. Falámos da minha anterior gravidez, da actual e do parto com ou sem anestesia.

Apenas 10% das japonesas recorrem à anestesia epidural e essa opção não está disponível na maioria dos hospitais, apenas em clínicas privadas. Os médicos japoneses recomendam que o parto seja da forma mais natural possível.

Para enriquecer o meu kit, a clínica ofereceu-me o The Mother Book, um álbum maravilhoso que cresce ao mesmo tempo que a minha barriga.

Este álbum foi criado pela agência Dentsu Nagoya para a clínica de obstetrícia Kishokai Medical Corporation que, em 2014, ganhou o Grand Prix em Saúde e Bem-estar no Festival Internacional de Criatividade de Lions, em Cannes, assim como o prémio Gold & Silver nas categorias de Design.

Embora tudo seja diferente daquilo a que nós portugueses estamos acostumados, a sensibilidade e profissionalismo deste povo permite-nos viver com muita tranquilidade e segurança.

Um país preocupado com o bem-estar dos seus cidadãos e focado no aumento da natalidade é um país de mães, pais e crianças felizes.

VISTO DE FORA

• Sabia que por cá… ninguém obriga as crianças a dar beijos mas sim a fazer vénias, muitas vénias.

• O que mais me encanta no Japão: as carrinhas de transporte escolar, que são temáticas, alegres e cheias de ilustrações infantis.

• O que me dá vontade de rir: as coisas escritas em inglês. Há uma lavandaria chamada GOOD NICE que, curiosamente e à semelhança de todas as lavandarias japonesas, só faz serviço de lavar/limpar + engomar. Queria que apenas engomassem umas peças e disseram que não têm esse serviço isolado. Resumindo, não pode ser apenas um serviço só good ou só nice, há que fazê-lo (very) good nice!