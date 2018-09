Verão na Montanha

LJUBLJANA, ESLOVÉNIA - Não há como ficar em casa no Verão, quando se vive tão perto da natureza que nos oferece todos os dias experiências de cortar a respiração

A estação mais quente do ano é vivida na Eslovénia de diferentes maneiras, de acordo com estados de espírito mais do que gostos até. A vantagem de estar numa posição tão central na Europa faz com que os habitantes deste país possam facilmente passar das fascinantes praias no mar Adriático, às montanhas alpinas.

Não há como ficar em casa no Verão, quando se vive tão perto da natureza que nos oferece todos os dias experiências de cortar a respiração. Sendo a Eslovénia um dos países que inclui a cordilheira dos Alpes, permite-nos desfrutar gratuitamente de emoções intensas para os fãs de caminhada e escalada. Oferece também uma vasta escolha de desportos que vão desde o rafting e o canyoning (por exemplo no rio Soča, cor de esmeralda para os lados de Bovec) para os mais aventureiros, até à corrida mais íngreme , a subir a montanha de onde no inverno se dá o campeonato mundial de saltos de ski. Esta última tornou-se num evento RedBull, entre os vários que se vão realizando por cá.

E claro, como as pessoas por cá são bastante ativas, todos os fins de semana há mesmo muita gente a subir montanhas, um pouco por todo o país. O montanhismo é já uma tradição antiga por cá, partilhada principalmente com os vizinhos austríacos. Por isso todos os caminhos estão bem marcados e preservados, há vários clubes desportivos de montanhismo, uma revista dedicada a este desporto, e várias informações fiáveis online, de onde se destaca a hribi.net que informa sobre os mais variados percursos, o tempo lá no alto, etc. E a maior part dos eslovenos confirma se o restaurante lá em cima está aberto antes de iniciar a caminhada. Sim, quase todas as montanhas que subi têm pelo menos um pequeno restaurante de madeira no topo - chamado koča - que serve algumas refeições quentes. E não há nada como beber uma cerveja lá no topo.

Esta é uma infraestrutura e um hábito que devíamos adoptar em Portugal. Sobe-se ao pico nos Açores e não há lá um espaço de convívio no topo. Os caminhos nas serras nem sempre estão cuidados e bem marcados, podendo ser perigosos. Não há que acusar o Português de preguiçoso quando as condições para se tirar prazer do percurso são muito reduzidas. E sim, também temos paisagens deslumbrantes em Portugal, e cada vez mais vontade de adoptar estes hábitos. É certo que a nossa cultura não está enraizada neste tipo de costumes mas penso sempre que o faço que é sempre boa altura para começar. Aliás, o meu filho que apenas vai fazer 4 anitos, já vai no final do próximo ano lectivo passar uma semana para a montanha com o infantário. Não é para o coração de qualquer mãe lusitana (e nem sei como a avó portuguesa irá sobreviver ao evento).

Mas voltando ao Verão que lentamente termina. Há por cá muitos lagos onde se pode nadar e refrescar durante a estação quente. O lago Bled é de todos o mais conhecido, um ponto alto do turismo internacional, tendo sido capa de revistas de renome e anunciado como um dos segredos Europeus mais bem guardados. Um lago surpreendente com um castelo num penhasco erguendo-se da sua margem, e uma pequena ilha com uma pequena igreja, mesmo no centro. É sem dúvida encantador, embora o nosso castelo de Almorol não lhe fique atrás. Organiza todos os Verões os mais variados eventos (incluindo um festival de músicas do mundo durante Agosto - Okarina ), atraindo milhares de turistas de todo o mundo. Bem perto fica um outro lago, ainda mais deslumbrante - Bohinj - um pouco mais próximo da natureza alpina, circundado por altas montanhas. Tem parque de campismo perto das suas margens, proporcionando fins de semana em família de grande qualidade, atraíndo talvez uma população um pouco mais jovem e aventureira. Aconselho vivamente umas férias por cá, e aliás recomendo os serviços do Português José Cortes Simões que trabalha nesta zona como guia turístico, e que foi destacado na 16ª edição da revista Sardinha . Fica o convite.

E não podia terminar sem falar um pouco na montanha mais emblemática da Eslovénia, e a maior - o Triglav (2864m). É a mais alta montanha dos Alpes Julianos, e o seu nome significa “três cabeças” pois o seu cume tem outros dois perto, um pouco mais baixos. É um símbolo nacional e peça central na bandeira Eslovena. Há quem diga até que todo o Esloveno tem que subir esta montanha um dia. Há caminhos e caminhos, mas diz-se que são cerca de 8 horas a andar numa direção apenas. Convém fazer esta caminhada no Verão pois o tempo é mais estável e, a esta altitude, o tempo pode mudar muito rapidamente e tornar a viagem bastante perigosa. Vou deixar mais detalhes para um artigo subsequente acerca da minha primeira subida ao Triglav. Para além dos vários trilhos para se chegar ao topo, oferece também um caminho pelos seus sete fantásticos lagos onde infelizmente não se pode nadar. Sim, lembrando a nossa Serra da Estrela. Temos ar de montanha em Portugal, faz falta a vontade de o aproveitar de forma descontraída como se faz por cá.