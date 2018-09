América Latina é uma expressão que amo e detesto em partes iguais

SANTIAGO, CHILE - Nem o Chile é “América Latina”, nem Portugal é tão “Europa“ como gostaríamos

O humorista mexicano Chumel Torres tem um monólogo muito engraçado em que explica num dos seus programas de televisão (Chumel con Chumel Torres, HBO) as várias diferenças entre conceitos como América do Sul, iminentemente geográfico e que excluí os países da América Central e o México, América Latina, mais amplo, e que incluí todos esses países, mas deixa de fora o Belize ou ainda Hispano América que exclui o Brasil... e o Chile, porque ninguém consegue entender o que dizem “los pinche pendejos”!!! Escusado será dizer que na semana seguinte a esse programa recebeu hate mail de muitos Chilenos ofendidos. Como estrangeira a residir no Chile, achei a piada sobre o sotaque chileno hilariante... Esse é o problema com os conceitos, tentam simplificar realidades por vezes bastantes complexas e que significam coisas diferentes para várias pessoas.

O problema começa logo por se falar de toda uma região como se de um país se tratasse (o mesmo se passa em sentido inverso quando por vezes se fala aqui da Europa, esse “país “rico e desenvolvido, onde o Estado dá tudo de graça, todos somos loiros e cuja capital é Paris...).

Mesmo em termos económicos, é falacioso falar de “América Latina”. Não raras vezes o lado do Atlântico e o lado do Pacifico funcionam em contra-ciclo. Quando de um lado a economia está a “bombar”, do outro lado as coisas vão “assim-assim”. Há diferenças consideráveis em termos de política económica e orçamental entre esses dois blocos. Fazendo outra generalização, poderia afirmar que os países do lado do Pacifico tendem a seguir, independentemente da cor do governo de turno, políticas mais liberais de mercado, enquanto que os países do lado do Atlântico tendem a seguir políticas mais vinculadas à tradição do estado social. Na América Latina há economias em níveis de desenvolvimento diferentes. O Chile, por exemplo, é membro da OCDE desde 2010, foi o primeiro país da região a fazer parte da organização e já não é considerado um país em vias de desenvolvimento. A Colômbia acaba de ser convidada a tornar-se membro da mesma organização.

Depois há a parte sociológica, por vezes quase romântica da expressão “América Latina”. Aos olhos de alguém com a bagagem cultural da “velha Europa” o conceito “América Latina” pode evocar o mito do país tropical, indígenas com as vergonhas de fora como nas crónicas de Pêro Vaz de Caminha, ou as populações andinas de poncho e flauta de pan, a “América Latina” das desigualdades sociais, do subdesenvolvimento económico e da hiperinflação. A “América Latina” dos generais, dos detidos-desaparecidos, das canções do Caetano Veloso ou aquela outra dos Jáfumega. Narcotraficantes, guerrilheiros, prémios Nobel, a “América Latina” do realismo mágico.

A América Latina pode ser tudo isso, mas depois de sete anos a viver na “região”, como cada vez mais prefiro dizer, confesso que tenho muito mais cuidado na forma como uso e nos momentos em uso a expressão “América Latina”. É que por vezes tresanda a paternalismo.

Esse paternalismo, do qual também já fui culpada e que me fez, há quase cinco anos, ir comparar os planos nacionais de vacinação de Portugal e do Chile quando estava grávida. Hoje, posso assegurar que são idênticos. Posso também contar que nesse período em que o meu filho recebeu as primeiras vacinas no Chile, em 2014, algumas dessas mesmas vacinas estiveram esgotadas em Portugal (e em Espanha). Volto a recordar que são todos países membros da OCDE.

Ou quantas vezes tentámos explicar como é o Chile a alguém que nunca cá esteve e nos saiu algo do estilo: “faz lembrar Portugal nos anos 80”. Also guilty! Mas, a sério? E como é Portugal em 2018? Segundo um artigo recente desta mesma revista Visão, é um país onde as unidades de neonatologia estão a rebentar pelas costuras e grávidas da zona de Lisboa tiveram de ser transferidas para Coimbra e Évora. Não sei como isso nos deixa nos rankings da OCDE.

Ou como quando falamos do machismo no Chile ou na América Latina em geral (e que é certamente um problema grave), mas nos esquecemos de que em Portugal já morreram 16 mulheres vitimas de violência doméstica só até Julho deste ano. E que mesmo o facto de isto agora já ser notícia num telejornal português com os dados estatísticos actualizados ao mês, o que é muito positivo, posso vos dizer que tal já se fazia em Espanha, há 14 anos atrás. Ainda há tanta coisa por fazer...

Costumo dizer às pessoas que, piadas à parte sobre os anos 80 ou aspectos culturais que por vezes nos podem exasperar, nem o Chile é “América Latina”, nem Portugal é tão “Europa“ como gostaríamos. Nestes sete anos a “América Latina” deu-me um banho de humildade. Desafiou os meus preconceitos e a minha percepção da realidade. Vanitas vanitatis, todas aquelas naturezas mortas que vi em adolescente pelos museus dessa “velha Europa” ganharam um renovado sentido deste lado do “novo mundo”. Tudo pode revelar-se efémero e transitório, não só as nossas vidas mortais, mas a até essa coisa da economia, a estabilidade cambial, a estabilidade de um país, o próprio conceito de democracia, a nossa segurança, podemos não ter nada e prosperar, podemos prosperar e ficar sem nada. Tudo no espaço de uma vida. Pegar no que resta e começar de novo.

Por tudo o que esta “América Latina” já me ensinou e como diz a canção do Caetano: “Soy loco por tí, America, Soy loco por ti de amores”

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 30 dias aprox.

Nas notícias por aqui: A crise migratória na Venezuela.

Sabia que por cá: Com vista a atender à crise migratória na Venezuela, o Chile criou um visto de “responsabilidade democrática” para os cidadãos venezuelanos o qual deve ser solicitado no Consulado do Chile em Caracas.

Um número surpreendente: 870.000 cidadãos venezuelanos encontram-se actualmente a viver na Colômbia de forma regular, em processo de regularização ou irregular. O ritmo de chegada dos migrantes venezuelanos aos países que fazem fronteira com a Venezuela é comparável aos números de chegada de pessoas nos Balcãs e na Grécia vindos de zonas em conflito bélico.