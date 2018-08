Turista em Nova Iorque

NOVA IORQUE, EUA - Interessante a perspectiva de aproveitar a minha cidade sem horários. Gostei de ser turista por cá, vou repetir mais vezes!

Esta semana dei-me um luxo, o de ser turista na minha cidade. Aproveitei para tirar um dia de férias, algo que não me lembro de ter acontecido em mais de 10 anos de Nova Iorquino, de ser oficialmente um turista na minha cidade.

Normalmente as férias são dedicadas a viagens, longe ou perto. Inspirado pela canção da Madonna: Holiday (a minha primeira aquisição de CD como adolescente), “just one day out of life”, apenas um dia na nossa vida, e porque não!

E como se aproveita a cidade? As opções são muitas, imediatamente vieram as tarefas da casa ou do dia-a-dia que são necessárias, que imediatamente pus de parte; férias são férias.

O dia começou sem despertador, inspirado por uma ida ao ginásio, que desta vez estava vazio, ao contrário da hora que normalmente vou. Já que estamos no pico do verão e que estão mais de 30 graus, a pergunta seguinte foi: parque, piscina ou praia?

Sem pressas vou com um amigo para uma piscina em Brooklyn, num topo de um edifício com uma vista desafogada sobre a ilha de Manhattan. Entre banhos de sol e piscina, aproveitamos a vista e ambos concordamos que a cidade é linda, uma vista que já vimos inúmeras vezes em filmes e na tv, mas que não cansa; faz-me apaixonar mais pela minha cidade!

Depois de um almoço tardio a aproveitar o sol e apreciar as vistas, continuo a deslocar-me e a olhar a cidade, e não para o telemóvel ou a pensar no que tenho que fazer. Gosto deste sentimento de liberdade e sem intenção.

Próxima paragem foi visitar uma exposição nova no Soho, sobre cores e diversidade, seguidos de uma noite de num terraço de novo deslumbrado por esta selva urbana.

Interessante a perspectiva de aproveitar a minha cidade sem horários, e como uma segunda-feira me fez sentir com novas forças e inspirado pela minha cidade, gostei de ser turista por cá, vou repetir mais vezes!

VISTO DE FORA:

Dias sem ir a Portugal: 21 dias.

Por aqui, fala-se muito sobre o falecimento do John McCain e de como ele dedicou grande parte da sua vida a servir os EUA.

Um número surpreendente de 61 milhões de turistas para visitarem Nova Iorque em 2018.

Sabia que por cá é comum nos primeiros anos de trabalho, apenas ter 5 dias úteis de férias.