Malditos Diamantes

O ruído que a despertou às duas da manhã num primeiro segundo parecia coisa de muro a cair de podre. Mas muro não tem pernas, não anda, nem tem sombras

Dundo, Lunda Norte, Angola. Elodie despertou com um ruído de parede arrancada à força. Belga, nos seus trinta e cinco, há quase nove meses naquela casa. Já fez várias missões humanitárias, mas esta, na Lunda Norte, até é canja, com direito a viver sozinha e sem segurança armado à porta. Por isso, o ruído que a despertou às duas da manhã num primeiro segundo parecia coisa de muro a cair de podre. Mas muro não tem pernas, não anda, nem tem sombras. Os intrusos, provavelmente conhecendo os cantos à casa e num gesto de discutível simpatia, evitaram o quarto da Elodie quiçá para não incomodar e foram directamente ao salão onde estavam os equipamentos electrónicos. Saíram por onde entraram, pelo buraco da janela arrancada à força que arrastou consigo bocados de parede.

Durante grande parte do século XX, tal intrusão seria impensável neste bairro único. O coração da cidade de Dundo, capital da província da Lunda Norte, é uma encruzilhada de avenidas e ruas, ladeadas por árvores e por casas e casas todas iguais. Térreas, com varanda à frente, com relva a acompanhar a entrada da casa até à estrada. Atrás, as cozinhas dão para um terraço. Quase que aposto que as centenas de casas do centro de Dundo ainda são todas assim. Pelo menos nasceram assim. Iguais na tipologia, mas desiguais no tipo de pessoas que ali podiam viver.

A história de Dundo começou a desenhar-se há mais de 100 anos. A província de Lunda Norte, no nordeste do país, lado a lado com a República Democrática do Congo, a mais de 1000 km de Luanda, manteve-se longe dos olhos e dos interesses da capital da colónia até 1917, após a descoberta de jazidas de diamantes. Nesse ano nasceu a Diamang, Companhia de Diamantes de Angola. Com capitais portugueses, belgas, franceses e norte-americanos, foi a maior companhia da última fase do Império Português e umas das maiores produtoras de diamantes do mundo.

Os direitos de prospecção e exploração exclusivas das jazidas, a isenção de taxas alfandegárias, o monopólio das actividades comerciais na zona concessionada e condições especiais para o recrutamento de mão-de-obra local rapidamente confirmaram que a Diamang viria a tornar-se aquilo que vários historiadores apelidaram de “Estado dentro do Estado”.

Dundo foi tornada a capital da Companhia e passou a possuir serviços tão diversos como de Pecuária, Abastecimentos, Transportes, Propaganda e Assistência à Mão-de-Obra Indígena (que orientava a população local quanto à produção agro-pecuária ou à higiene pessoal e doméstica) e Polícia. A confirmar o tal estado dentro do estado, a companhia construiu estradas, barragens e centrais hidroeléctricas, escolas, centros de saúde, rádio e até um museu que se tornou um exemplo da região. Por último, a criação do Serviço de Informação e Diligências serviu para combater o tráfico ilegal de diamantes e vigiar os trabalhadores africanos.

Hoje, Jean Marie já não precisa andar escondido. Durante anos, andou cá e lá, entre a República Democrática do Congo e Angola, atravessando ilegalmente a fronteira. Era movido pelo garimpo, à imagem de milhares de outros compatriotas e angolanos (e tantas outras nacionalidades nos últimos 100 anos). Em 2017, aproveitando a entrada na Lunda Norte de milhares de congoleses fugidos da violência entre milícias congolesas e forças governamentais, Jean Marie juntou-se ao grupo. Agora pelo menos irá ser visto como refugiado e não como garimpeiro e migrante ilegal. Mas isso não significa que tenha largado o sonho de encontrar a pedrinha que vai sustentar toda a sua família até ao resto da vida e que de vez em quando não fuja para o mato e para os rios à procura da sua sorte.

A polícia continua a fazer rusgas para impedir que os imigrantes beneficiem do negócio dos diamantes, que ainda é a segunda maior fonte de riqueza de Angola. Por essa razão, a província, que já chegou a ser duas antes da divisão entre Lunda Norte e Lunda Sul, esteve durante muito tempo com acesso reservado. A chegada de mais de 30 mil refugiados no ano passado veio baralhar o já apertado controlo policial.

Noutra altura, não muito distante no tempo, Jean Marie, teria encontrado um outro cenário em Dundo. Mas ele, mais uma vez, estaria no lugar dos mais fracos e discriminados. O “império” da Diamang, que chegou a ser a maior empregadora de Angola, viveu de recrutamento coercivo de trabalhadores, trabalho forçado, mão-de-obra barata e trabalho infantil. Os trabalhadores locais, negros, não podiam sair da zona concessionada, eram vigiados por funcionários brancos e podiam ficar fechados ali vários meses. Escravatura, portanto, em pleno século XX. A acrescentar à lista de vergonha e crimes, os abusos sexuais e violência corporal alegadamente cometidos por funcionários brancos contra as mulheres negras, sobretudo as que trabalhavam nas plantações que alimentavam a força laboral da companhia. Também na comida havia divisão: campos para cultivo de alimentos para as famílias negras e áreas para produção de produtos para brancos. Esta era apenas uma parte da segregação racial. Elodie, se lá vivesse nessa altura, viveria seguramente numa dessas casas todas iguais no centro de Dundo, onde só viviam europeus (também conhecidos por brancos), na mesma zona onde estavam as estruturas recreativas, como o court de ténis e a piscina… só para brancos. Jean Marie estaria a viver nos arredores de Dundo, zona destinada aos trabalhadores africanos, i.e. negros, com casas de adobe e palha.

Este apartheid dissimulado reflectia-se em tudo: existiam igrejas para brancos e igrejas para negros, maternidades para brancas, maternidades para negras, hospitais para brancos, hospitais para negros. As diferenças de tratamento que existiram desde a criação da empresa até à independência de Angola, foram ainda marcados por uma discriminação entre os africanos, com um desprezo ainda maior pela população negra local que não trabalhasse para a Diamang.

Jorge está há três horas à espera na fila para abastecer o carro de serviço. É uma dor de cabeça recorrente na Lunda Norte. O combustível não chega a tempo e quando chega é desviado para o mercado paralelo, que mais não é que umas dezenas de mulheres sentadas mesmo ao lado da gasolineira com dezenas de bidões de 20 litros cheios de gasolina e gasóleo à venda pelo dobro do preço. Mesmo ali, sem medos. Jorge desespera, levanta-se às três da manhã para fazer fila, mas demasiadas vezes cede ao mercado negro para não parar as operações humanitárias. Cansado, perde-se em perguntas retóricas, como ladainha repetida: “Mas como é que é possível que uma das províncias mais ricas em diamantes, no segundo maior país produtor de petróleo em África, pode ficar sem combustível às vezes mais de três dias seguidos?” Já não para não falar na constante corte de luz eléctrica, falta de água e saneamento. Mas isso são outros 31.

Em jeito de síndrome de Estocolmo, Adalberto, angolano nos seus 70, repete demasiadas vezes que antes é que era. Claro que não era. Sofremos todos de memória curta, sobretudo quando o hoje não está de feição. Adalberto nem se pode queixar muito. Apesar de viver sem um braço desde tenra idade, beneficiou da pele mais clara, fruto de algum militar que deixou para trás os filhos que foi fazendo em Angola. Adalberto foi levando a vida como funcionário público de escalão baixo e andou longe dos garimpos. Safou-se.

Da terra, de um verde estonteante e de solo escuro e leve, só as peneiras e picaretas lhe tiraram o proveito. Hoje, estudos mostram que algumas zonas não são propícias à produção agrícola. De facto, nos mercados, a desilusão de quase não haver fruta ou legumes à venda. Na época das chuvas, alguns cogumelos gigantes fazem a excepção na falta de produção local e estão pela estrada à venda, assim como o catato, basicamente larvas vendidas para comer crocantes e estaladiças ou mais tenras, conforme os gostos. Embora os diamantes não estejam a acompanhar a queda da produção e do preço do petróleo, a terra não parece dar alternativa à diversificação da economia da província. Já é tarde demais.

A Diamang manteve-se até 1977, quando o Estado angolano iniciou a sua nacionalização. O processo acabou por ser atrasado pela guerra civil e só em 1988 os activos da companhia foram transferidos para a Empresa Nacional dos Diamantes de Angola- Endiama – que existe até aos dias de hoje.

Para trás eram enterrados 60 anos de controlo sobre a produção e a comercialização de uma das principais riquezas de Angola. Anos de segregação racial, trabalho forçado e abusos sexuais. Tudo isto aos olhos de todos. Malditos.