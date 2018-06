Dia de Portugal na Eslovénia com um gostinho a Santos Populares

LJUBLJANA, ESLOVÉNIA - Festa final do ciclo anual de eventos de Língua e Cultura Portuguesa promovidas pela Comunidade Portuguesa na Eslovénia, pela Associação de Amizade Luso-Eslovena e pela Revista Sardinha

A segunda edição da celebração do dia de Portugal e das Comunidades, celebrada em Ljubljana, teve lugar este ano no dia 9 de Junho, na capital Eslovena. Foi mais uma vez um sucesso que muito orgulha os Portugueses residentes no país, contado com mais de 170 participantes de todas as idades e nacionalidades, na sua grande maioria Luso-falantes. Lembramos que a primeira edição, realizada no passado 2017, contou com mais de 100 pessoas, entusiasmadas em celebrar a Língua Portuguesa. Este é um evento anual, realizado sempre no sábado mais próximo ao 10 de Junho (este ano celebramos o dia de Portugal à meia noite). Conclui o ciclo anual de eventos de Língua e Cultura Portuguesa promovidas pela Comunidade Portuguesa na Eslovénia, pela Associação de Amizade Luso-Eslovena e pela Revista Sardinha, para voltarem a iniciar atividade depois do Verão.

O grande objetivo deste evento continua a ser a integração através da nossa Língua e Cultura, partilhando com todos a Portugalidade através dos sabores, música e jogos tradicionais Portugueses. É feito por voluntários que se esforçam durante meses a fio para que durante o dia das celebrações tudo seja muito bom para todos os participantes desta festa. Este ano o evento foi coordenado por André Viveiros com o apoio de Daniela Ribeiro, João Pita Costa, Carlos Silva, João Pires, Gabriela Droga Mazovec e Maria Gomes. Contou ainda com o apoio de José Salgueiro, Paulo Relógio e Catarina Cornejo que foram responsáveis pelas iguarias nacionais em versão tradicional e vegan.

E como não poderia deixar de ser, a culinária Portuguesa tomou um papel importante neste evento de promoção cultural. Uma vez que a sardinha (testada no ano passado) é muito miúda no mar Adriático, este ano optou-se pela feijoada e pela (já experimentada) bifana. A feijoada teve o apoio da loja online Mercearia de Portugal que enviou enchidos de várias origens para tornar possível a confecção desta iguaria. Foi sem dúvida uma estrela da festa, um pouco diferente da variante local chamada Prebranec. A bifana foi servida já ao fim do dia, depois dos jogos tradicionais, a par com a muita animação entre participantes. Este ano sentiu-se a necessidade de incluir uma opção vegan, popular neste país. Neste contexto foram confeccionadas versões da feijoada portuguesa e da bifana que fizeram as delícias até dos participantes carnívoros que as experimentaram.

Nesta segunda edição foram vários os jogos tradicionais que juntaram Portugueses, Eslovenos e Luso-falantes das mais variadas origens. O programa de animação repetiu com sucesso o jogo das cadeiras, muito apreciado pelo público juvenil; e o jogo da corda, que tem sido sempre um entusiasmante componente deste evento. Este ano foram também incluídos a corrida de sacos de serapilheira, que já não são tão fáceis de encontrar; e o jogo da malha, que foi feito de propósito aqui na Eslovénia pelo Português Fábio Marques e a sua esposa, para deixar saudosos muitos dos que fizeram parte da actividade. A música tocou sempre em língua Portuguesa, passando pelos vários êxitos do pop-rock nacional, a música tradicional e o Fado, pelas mãos do toca-discos da festa, Carlos Silva, que também encabeçou o comboio de dança quando foi preciso. As decorações que trouxeram uma outra cor à festa, foram trazidas de Portugal e feitas por cá pelas mãos de Paulo Relógio e Daniela Ribeiro.

Este evento inovador e original, o seu formato e conteúdo, foi mais uma vez organizado pela Comunidade Portuguesa em colaboração com a Revista Sardinha, e com o apoio da Associação de Amizade Luso-Eslovena e do Instituto Camões através da Embaixada de Portugal em Viena. Teve ainda como patrocinadores a Mercearia de Portugal (que enviou os enchidos para fazer a feijoada), a cooperativa de Metlika (que já tinha apoiado a primeira edição, produtora do vinho esloveno Portugalka), a vinícola eslovena Pečarič e o Pržanček, que concedeu o espaço para o evento.

Este ano houve uma vontade especial de convidar outros Portugueses e Luso-falantes a viver em cidades vizinhas (como Zagreb, Trieste ou Munique) e com eles celebrar este dia importante para todos. Tivemos a cobertura e apoio de vários media nacionais e internacionais incluindo a revista Port.Com, o jornal esloveno Ljubljanske Novice (que faz parte da maior casa de imprensa nacional Delo), a disseminação de eventos da Embaixada de Portugal em Viena e a Revista Visão (online). Todos ajudaram a que esta iniciativa passasse a um outro nível e atingisse rapidamente a lotação esgotada antes ainda do final de Maio. A Revista Sardinha foi o parceiro responsável pela disseminação do evento e seus ideais, muito ajudado pelo poster fantástico deste ano, da autoria de João Pires.

A próxima edição já está a ser discutida e manterá o mesmo formato, ideais e alguns parceiros, embora numa nova roupagem que promete trazer muitas novidades aos participantes e à cidade que acolhe o evento. Entretanto, parece que se está já a preparar um evento similar para Outubro, de menores dimensões, integrando uma participação Portuguesa nas tradicionais festas vinícolas de Metlika, um dos parceiros do evento. Em breve saberemos mais. Até lá boas celebrações.