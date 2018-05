Festival da Portugalidade junta portugueses na Eslovénia

A Revista #Sardinha organiza com a Comunidade Portuguesa a 2ª Edição da Festa de São João em Ljubljana, na Eslovénia, para celebrar com todo(a)s o dia de Portugal e das comunidades Portuguesas. Temos o prazer de o(a) convidar para, no próximo 9 de Junho, vir celebrar connosco o dia de Portugal e das Comunidades em Ljubljana e aproveitar para vir conhecer a Eslovénia, país onde vivemos. Em www.sardinha.tv/SJ2018/ vai poder encontrar informação detalhada acerca deste #Festival da #Portugalidade que, na sua primeira edição em 2017 juntou mais de 100 luso-falantes num convívio feito por Portugueses para todos.

Este ano convidamos em especial os nossos compatriotas de Comunidades Portuguesas em Munique, Viena, Zagreb, Trieste e um pouco por todo o mundo para se juntarem a nós e nos ajudarem a fazer esta festa que promete ser grande e em grande. Vamos ajudar a organizar transporte e alojamento. Contacte info (a) sardinha.tv.

Este evento é organizado com o apoio do Instituto Camões, por intermédio da Embaixada de Portugal em Viena, da Associação de Amizade Luso-Eslovena, da Mercearia de Portugal e da Revista Port.Com.