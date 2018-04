Almoço de Páscoa em Família

LJUBLJANA, ESLOVÉNIA - Nesta época da Páscoa aproveito para apresentar aos leitores a minha família multicultural, que se cruza entre Portugal e a Eslovénia

Nesta época da Páscoa aproveito para apresentar aos leitores a minha família multicultural, que se cruza entre Portugal e a Eslovénia. Uma família que tenho muito orgulho em trabalhar arduamente para construir. E acredite em mim, não é fácil construir uma família entre diferentes culturas. Não me entendam mal, não há choques de cultura como entre o Japão e a Eslovénia (conheço alguns exemplos). Mas há muitas pequenas diferenças que precisam ser atendidas antes que fiquem grandes, como os horários (os portugueses têm uma maneira descontraída de lidar com compromissos, talvez porque se tiver que esperar alguém em Portugal, vai tomar um café numa esplanada) e como ações espontâneas (parece difícil para o esloveno tomar uma ação não planeada, mesmo que tenha a certeza de que tudo vai ficar bem, o que é comum para um português). Mas quando estive cá a morar em 2005 fiquei surpreendido ao descobrir como somos parecidos de muitas maneiras, apesar da distância que nos separa. E, tanto quanto sei, não acho que houvesse qualquer relação histórica entre os dois países. São semelhanças que ainda hoje me surpreendem, e sobre as quais mantemos a iniciativa da revista bilíngue Sardinha.

A benção Catótica Cristã dos alimentos que vão depois servir o almoço de Páscoa. Neste caso curioso fez-se à beira da estrada.

Os meus pais vieram para uma visita para estar com o seu neto Luso-esloveno, o nosso pequeno Samuel. Depois de alguns dias na cidade dirigimo-nos até Rogaška Slatina, a cidade eslovena de onde é a minha esposa. Embora eles já lá tivessem estado antes, já é uma tradição levá-los até lá e juntar as duas famílias. Embora os meus pais ainda não sejam capazes de falar mais do que algumas palavras básicas de Esloveno, as pessoas podem-se entender de muitas maneiras e eu ajudo sempre que possível. De facto, o padre no meu casamento em Portugal pediu ao meu pai que abrisse a cerimónia em esloveno, o que fez com sucesso com a ajuda da minha mulher e da tecnologia. Além disso, meu filho já lhes está a ensinar o idioma com um alto nível de sucesso (mas dentro de seus tópicos de interesse, claro).

No caminho, vemos o ritual tradicional da Páscoa do padre local abençoando a comida, debaixo de uma cruz, ao lado da estrada, que será servida no almoço de Páscoa. Todos nas suas roupas de domingo e as senhoras trazendo o fiambre e uma espécie de raíz branca picante tradicional (de nome “raíz-forte” em Português, de acordo com a Wikipedia), nas suas cestas cobertas por tecido branco. Isso lembra-nos de como a família e a igreja são muito próximas neste país, em particular fora das grandes cidades. E ao longe, uma fileira de homens disparando armas improvisadas cheias com pólvora e papel comemorando uma tradição de décadas que ninguém sabe como isso começou. Parece que cada homem de família nesta região (que é comum também a Saltzburg, na Áustria) tem uma arma para se juntar a essas celebrações. Perto de Rogaška, fala-se em 100 homens armados após a missa tradicional de Páscoa no domingo.

A famosa água Donat, que deu popularidade à cidade de Rogaška Slatina, que dá origem a muitos banhos termais espalhados por esta pequena cidade (e arredores).

Neste dia especial almoçamos no restaurante Jurg, nas colinas de Rogaška, para encontrar a restante família. Estes tempos familiares são tão importantes para os portugueses como para os eslovenos. Em ambas as culturas, a Família é um dos pilares da estabilidade de todos na vida. Isso pode estar relacionado ao fato de que a Religião Cristã é o pano de fundo de ambos os lados, mas não tenho certeza. Como tal, sentar-se para um almoço em família é importante e demora tanto quanto necessário. E porque eu sei sobre a diferença de tempo, certificamo-nos de que estamos dentro do horário.

Ao longe os homens da aldeia, a dispara orgulhosamente as suas armas caseiras numa antiga celebração típica desta altura do ano.

A ementa aqui hoje tem o tema da Páscoa, e assim serve-se fiambre e raiz-forte, depois da tradicional sopa de cogumelos ou carne. Embora a opção de carne seja sempre privilegiada no interior do país, há sempre opções vegetarianas, como o risotto de espargos. Todos os produtos alimentares são locais, tanto quanto o vinho da casa produzido na vinha do proprietário. Este é um padrão nesta região, onde muitos produzem o seu próprio vinho. Eu acho que isso é um pouco por todo o país, onde a produção de vinho é generalizada, embora em pequenas quantidades servindo os vizinhos e o comércio local. Se quiser obter algum, tem mesmo que visitar o produtor. Além disso, o sumo de maçã é caseiro, fazendo os sorrisos dos mais jovens. A sobremesa hoje também é especial. É a primeira vez que provo a desconstrução da famosa potica, apresentada neste restaurante como uma soma de componentes deste bolo tradicional. Talvez o bolo mais esloveno de todos eles, com todo esse peso de identidade nacional. Diz-se que toda a mulher tem que fazer uma Potica, pelo menos uma vez na vida. Por outro lado, o homem tem que estar à altura subindo o Triglav, a maior e mais emblemática montanha eslovena.

Mais tarde vamos visitar o majestoso centro da cidade. Não posso evitar compará-lo a um pequeno São Petersburgo, uma das cidades cuja arquitetura mais me deslumbrou. Experimentamos o bolo Sacher, famoso e original do café palacial de mesmo nome em Viena de Áustria, que é muito melhor aqui na minha opinião. Lembra-nos da influência austro-húngara ainda presente por cá de uma maneira não-invasiva. Experimentamos também a água numa das fontes originais da cidade, na parte de trás do hotel Vila Golf. Uma água pesada cheia de ferro que certamente faz qualquer um mais forte todo o dia. Na manhã seguinte, passamos pelas colinas para apreciar a paisagem primaveril e o belo verde ao nosso redor até Donačka Gora, a colina que se pode ver no horizonte de Rogaška. De facto, é um cenário muito agradável que tenho a sorte de ter encontrado, muito diferente dos que se podem encontrar em Portugal, mas que os complementa com perfeição. Terminamos a caminhada na minha sogra para um almoço em família, desta vez com a verdadeira e tradicional Potica.

Um passeio pela natureza primaveril com a montanha Donaška Gora no horizonte. No topo pode-se visitar uma das florestas Europeias não alteradas desde os tempos pré-históricos. E muitas árvores queimadas por raios de trovão.