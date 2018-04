As Marchas

NOVA IORQUE, EUA - Esta cidade sempre me habitou e me ensinou a ser proativo, e a partilhar a minha perspectiva, sobre qualquer tema e sem pudores

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Desde 2007, quando me mudei para Nova Iorque, noto muitas mudanças no contexto político da minha cidade. Actualmente, vejo que os nova-iorquinos estão mais activos. Sempre se ouvia falar de uma manifestação por aqui e por ali, por causas diversas, desde ecológicas a humanitárias, muitas delas com temas que ultrapassavam a fronteira dos EUA, mas, presentemente, sinto ainda mais intenção por cá.

Lembro-me o quanto a cidade festejou quando o presidente Obama ganhou em 2008 - parecia uma festa de fim de ano - ou o silêncio que ficou quando foi confirmada a presidência Trump.

Esse silêncio durou pouco, pois reparo que o nova-iorquino está mais focado do que nunca na política interna e muito atento, como era de se esperar, a muitos temas da presidência actual.

Nem tudo é política. No início do ano assisti a uma manifestação em frente a uma loja contra o uso de pele de animais em casacos de inverno e, há cerca de duas semanas, parte da cidade participou na famosa “Marcha para as nossas vidas”, pedindo mais legislação e controlo de armas, depois do massacre ocorrido na escola na Florida este ano.

Enquanto decorria esta marcha, eu estava numa conferência sobre diversidade e inclusão em tecnologia, de grupos LGBT, e, se à priori, seriam abordados assuntos muito diferentes, muitos dos painéis de discussão acabaram por abordar a marcha que decorria em Nova Iorque e noutras cidades dos EUA, referindo-se que se tratou de uma das maiores marchas até à data. O tema desta marcha foi abordado principalmente sob a perspectiva de como o país está mais aberto a falar dos “temas” e da forma como expõe o seu ponto de vista.

Esta cidade sempre me habitou e me ensinou a ser proativo, e a partilhar a minha perspectiva, sobre qualquer tema e sem pudores.

Sinto-me agradecido por conseguir ter menos filtro nos temas que abordo, seja profissional ou socialmente. Esta maneira de ser/estar, que considero mais “eficiente” tem o seu preço, pois pode ter interpretações que não sejam as da minha intenção ou da minha atuação. De longe sou perfeito, tento estar bem informado e de mente aberta aos temas, pois há sempre, pelo menos, dois lados da moeda.

Pode ser da idade, mas eu acho que são as influências nova-iorquinas, bem pragmáticas e diretas, e as quais subscrevo na íntegra, sentido-me grato pela liberdade da minha expressão comigo mesmo.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 22 dias.

Por aqui, fala-se muito sobre o ataque com arma de fogo à sede do You Tube na California.

Sabia que por cá em Nova Iorque é necessário ter licença de porte de arma, porém o mesmo não se aplica a outras cidades dos EUA.

De acordo com informação prestada pelo Mayor de NY, Um número surpreendente de 150 mil pessoas marcharam em Nova Iorque, no passado dia 24 de Março, a pedir maior controle federal sobre o uso e acesso a armas de fogo.