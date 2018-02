Mais um domingo em Nova Iorque

NOVA IORQUE, EUA - Com chuva ou com sol, calor ou frio, sendo domingo ou não, esta cidade não pára!

Mais um dia de domingo a chegar ao fim, hoje o dia um pouco cinzento com chuva e frio, ao qual atribuo por ser Fevereiro. Confesso que me sinto um pouco saudosista dos domingos longos, com muito sol e até às 9 da noite e com o calor abrasador característico do verão. Apesar de ser uma criatura noctivaga, gosto dos dias longos e a verdade é que por cá não faz muita diferença porque com chuva ou com sol, calor ou frio, sendo domingo ou não, esta cidade não pára!

Hoje o meu dia de domingo foi dedicado a amigos e tal e qual, como muitos outros domingos,o brunch é da praxe. Não sei de onde surgiu, o conceito de misturar o pequeno almoço com o almoço, mas por cá ao fim de semana, o brunch é uma refeição obrigatória, adotada por todos os locais e turistas! Desta vez, o meu brunch foi caseiro, algo que não é muito comum, porque por norma escolhe-se sempre um restaurante em vez de se receber/fazerem casa. Os temas de conversa ao brunch, interessantes como sempre, pois o Nova Iorquino além de ser uma criatura extremamente atenta, gosta de partilhar a sua perspectiva dos diversos temas, seja sobre a actualidade ou até sobre temas pessoais.

Fazendo uma retrospectiva (como sempre faço), mais uma vez sinto-me particularmente sortudo pela diversidade que me rodeia. Na mesa do brunch haviam duas bebés, uma de origem Americana-Irlandesa e Indiana e outra de origem Espanhola e Americana-Coreana. O mesmo se aplica aos sabores, desde a salsicha americana, à comida mexicana, mediterrânea e do médio-oriente, mas com o destaque necessário para o vinho tinto Português. Num curto espaço de tempo e em poucos metros quadrados de área, as nacionalidades reunidas eram numerosas com a representação de 4 continentes! Mesmo com muitos anos de Nova Iorque, ainda me surpreendo e me sinto profundamente agradecido por toda a diversidade desde o pequeno grande caldeirão de identidades, culturas e histórias, do qual faço parte do mundo global, ou seja. uma amostra da nossa humanidade.

Nem sempre o domingo é para "brunch" ou não fosse a cidade das opções. Ao ver o álbum de fotografias no telefone, revi fotos de alguns domingos passados que representam o calibre e as opções de cá, desde estar num concerto, ir a um museu, fazer uma aula de DJ, participar num workshop de liderança, frequentar um curso de trapézio ou dar passear no Central Park.

Sinto que por cá o tempo passa mais rápido do que nas outras cidades onde vivi, talvez pelos constantes estímulos, o tempo parece passar mais rápido, definitivamente, é tudo muito mais intenso.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 26 dias.

Por aqui, nas notícias fala-se muito sobre as leis em vigor das armas de fogo, depois do último atentado na Florida.

Sabia que por cá os restaurantes, por norma, só autorizam os clientes a sentar na mesa para comer, quando a lotação da mesa está completa, felizmente que existem excepções.

Um número surpreendente segundo o census de 2006, mais de 37% dos Nova Iorquinos nasceram fora dos Estados Unidos.