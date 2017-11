Verdes são os campos da cor do mamão

Seis horas de viagem, entre curva e contracurva, cobertas por um céu cinzento que, de tanto ameaçar, lá foi cumprindo com algumas chuvas, próprias da época. O cenário, de tão verde, nem chega a enjoar (muito).

Notas de viagem

6.12.2017

Missão: subida ao planalto do Norte de Angola.

Descritivo: viagem terrestre de Luanda a Uíge, cidade que dá nome à província angolana, localizada entre os 800 e os 1300 metros de altitude, paredes-meias com a República Democrática do Congo.

À saída de Luanda, as chuvas intensas da noite anterior estão ainda bem marcadas, com estradas ainda alagadas e vias lamacentas.

Quase duas horas depois, mais trânsito menos trânsito, atravessamos o centro de uma cidade bem-posta. Os estabelecimentos comerciais parecem ter bebido todos na mesma fonte de inspiração: Barbearia Caxito, Supermercado Caxito, Restaurante Caxito. Padaria Manil [rara excepção, deve ser engano]. Imagino o óbvio: estejamos a atravessar Caxito, capital da Província de Bengo.

Por esta altura, já anseio pelo verde insistentemente apregoado por quem já fez esta estrada rumo a Uíge, província com mais de 1,4 milhões habitantes.

Os primeiros a aparecer são os embondeiros. Muitos, mas na maioria ainda meio despidos.

Bairro Vida e Sacrifício [placa de localidade]

Embondeiros, agora mais compostos, e cactos de tronco alto e fino. E papaieiras, que é o mesmo que dizer mamoeiros, a árvore do mamão, uma das apostas agrícolas do Bengo.

As aldeias de casas de barro ou tijolo, em tons laranja que se misturam com a cor da terra, são cada vez mais escassas. Só algumas se aproximam da estrada, mas muito aqui e ali.

Por enquanto, a estrada está aos retalhos. O desvio dos buracos torna-se entretenimento e distracção para afastar da mente as várias horas de rodagem que ainda estão pela frente.

A paisagem ameaça mudar. Ao longe, já se vêm montes cobertos com tufos esverdeados.

Macacos, mortos sabe-se lá como, à venda na beira da estrada.

Úcua [placa de localidade]

A vegetação começa a não dar tréguas nos dois lados, rente à estrada. Por vezes, porém, algumas clareiras, com árvores recém-abatidas para alimentar a indústria da madeira.

Os tufos dão lugar a prados que (re)vestem os montes que por ali vão espreitando.

Mais à frente, quando as árvores e arbustos falham, por algum lapso, as margens da estrada, consegue-se avistar um mar de montanhas verdes, sem fim à vista.

Piri deseja-lhe as boas-vindas [placa]

Estamos a 152 km de Uíge.

Igreja, grande povoação com casas, escolas, posto de saúde. [“grande” é relativo]

Prosseguimos. Vegetação quase que se toca de um lado ao outro da estrada, (cada vez mais) sinuosa.

Vista Alegre [placa de localidade] tem postes de iluminação a energia solar.

Muitas, demasiadas, curvas e verde depois, chegamos tarde a Uíge, capital da província com o mesmo nome.

Com o nascer de um novo dia, dá para voltar às notas. No centro da cidade, ou no meio dos musseques, há muita vegetação à mistura. Ruas limpas. Estudantes correm para o começo das aulas com as suas batas brancas, como é natural e nacional.

Nos terraços, antenas pára-raios fazem imaginar o pior. [já referi que estamos na época das chuvas?]

No mercado há sobra de abacate, batata-doce e banana-pão, muteta (pasta de sementes de abóbora), banana, jinguba e mandioca. Não vinha na lista dos produtos agrícolas mais comuns, mas houve quem comprasse cogumelos. Povoados de larvas, como se descobriu mais tarde.

Um cigarro. À noite, junto ao hotel, um jovem pede um cigarro. Prometo que no dia seguinte, à mesma hora, no mesmo local, terei algum para oferecer.

Voltamos à estrada. 152,5 km separam Uíge da Damba.

Matuta [placa de localidade]

Mucaba [placa de localidade]

Em muitas das comunas do município de Damba, não há rede de energia eléctrica. Em alguns locais há grupos de geradores para abastecer a povoação. Noutros locais, nem isso.

Sem televisão, nem rádio. O telefone também não cobre tudo nem todos.

A informação sobre a província, o país e o mundo chegam a estas aldeias através do boca-a-boca e de um sistema informal de cartas. Cruciais são também as autoridades tradicionais, os sobas, que convocam com regularidade jangos (encontros) comunitários para transmitir informações, discutir e trocar ideias. As igrejas, os grupos recreativos, os professores e os agentes de saúde têm também uma importante palavra a dizer na comunicação. Palavras, essas, que são muitas vezes ditas em quicongo, a língua nacional mais comum nesta zona.

Kalolo, deve estar a rondar os 30 anos. Um funcionário da administração municipal, mas também presidente da associação provincial de teatro. Já andou pelos palcos, mas agora o seu principal papel é a luta pelos direitos dos actores locais, para que pelo menos sejam reconhecidos através de uma identificação profissional.

Nos últimos meses, a malária (e esses mosquitos que não largam o capim) tem sido fatal para muita gente. Mais recentemente, as fortes chuvas estão também a causar estragos com deslizamentos de terras e inundações.

Maria, 24 anos, a terminar o 11° ano na área das ciências jurídicas, confirma o óbvio: quer ser advogada. “O meu sonho é nunca sair daqui.” Da Damba? “Sim, isto é muito lindo”. Pois é.

Enquanto não termina o secundário, candidatou-se para ser activista social. Trocado por miúdos, activista é um agente da comunidade que vai ajudar famílias vulneráveis, reencaminhando-as para os serviços de apoio adequados.

Três dias depois, voltamos a descer do planalto verde. No caminho, passamos de novo pelos macacos, para o almoço (dizem que funje de macaco é um pitéu). Ninguém diria que em 2004/2005 a província de Uíge tenha sido palco da pior febre hemorrágica da época, transmitida pelo consumo de… macaco.

345 Km e 162 curvas verdes depois, estou de volta a Luanda. Tchê! Nunca mais me lembrei do cigarro! Mais uma razão, não tão verde, para regressar.