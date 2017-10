Entre o Adriático e os Alpes

LJUBLJANA, ESLOVÉNIA - Há uma inexplicada proximidade entre as maneiras de estar Portuguesa e Eslovena

Há uma inexplicada proximidade entre as maneiras de estar Portuguesa e Eslovena que me fez voltar a este país incrível. Inicio esta minha rubrica pouco tempo antes de fazer 10 anos que vivo por estas bandas. Durante estes anos tenho explorado o que são hoje as Balcãs e o que é ser esta nova forma de se ser emigrante. Num país que muitas vezes me parece tão próximo, mas que é em muitas coisas também tão distante. Há dois anos fundamos uma revista bilingue Luso-Eslovena chamada Sardinha (acessível gratuitamente através de www.sardinha.tv) que explora muitos destes pontos de contato entre nós, os Portugueses, e este povo Esloveno que nos faz sentir tão em casa.

Pensava começar a escrever sobre muitas outras coisas que são curiosidades do interesse até dos mais desinteressados, mas a semana passada apareceu uma Eslovena de nome Lea Sirk, da região de Primorska perto do Adriático, a trazer a um programa televisivo de talentos da televisão eslovena a canção com que o Salvador Sobral nos venceu o concurso da Eurovisão este ano.

Embora cante num Português que nem sempre se percebe, é muito bom para quem talvez nem tenha sequer ter tido algum curso de língua. E é incrível como os Eslovenos conseguem aprender a nossa língua com tanta facilidade (ao inverso do nosso esforço incontornável para aprender o Esloveno ou qualquer outra língua eslava). É por cá uma língua mais apreciada que o Espanhol, o que não é surpreendente dado que as pessoas de cá já há muito que têm vindo a descobrir Portugal.

E o que escrevo não é de todo infundado. Há vários anos que ensino a Língua e Cultura Portuguesa em Ljubljana. Comecei por fazer umas horas a ensinar em algumas escolas de línguas e, no ano passado no contexto das atividades da Sardinha, iniciamos um desafio educativo bastante inovador – ensino aberto da Língua Portuguesa. “Aberto” no sentido em que não há aula n.º1. O curso está aberto de Outubro a Junho para receber quem queira experimentar a língua. A dinâmica letiva é, portanto, bastante diferente do que a das aulas tradicionais e parte do desafio está em evitar repetições mas deixar participar a cada aula quem nem sequer sabe dizer Obrigado(a). E é surpreendente que quem nos visita a primeira vez não termina a aula sem ler excertos de texto com um sotaque bem leve.

Há muitas coisas para escrever acerca desta língua (que tanto espelha a cultura do país), mas vou deixar essas histórias para outros episódios. Mas não posso terminar sem lembrar como somos próximos dos Eslovenos no que toca ao nosso apreço pela língua, quase como se fosse uma bandeira. No facto de darmos aos poetas e escritores o lugar de heróis na nossa história, nas nossas estátuas e nos nossos feriados. Tal como a Língua Portuguesa, a Eslovena é bastante diversificada tendo as influências locais dos países vizinhos: a Itália, a Áustria, a Croácia e até a Hungria (sotaque que poucos eslovenos percebem, quase como o nosso Mirandês). A quem quiser experimentar, aconselho o curso de língua Eslovena da Faculdade de Letras, onde esta aventura bilingue começou.