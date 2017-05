De volta à escola

NOVA IORQUE, EUA - Nada como aquele friozinho no estômago, que por vezes é desconfortável, mas é sempre cheio de experiências novas

Nada como o primeiro dia de aulas, a primeira reunião com um cliente, o primeiro dia no trabalho ou o primeiro encontro de um potencial romance, fazendo sentir aquele friozinho no estômago, que por vezes é desconfortável, mas é sempre cheio de experiências novas. Voltei a sentir-me assim, quando voltei à escola para celebrar o quinto aniversário do meu MBA, na Universidade de Columbia em Nova Iorque.

Considero-me bastante sortudo com o meu percurso académico, rico em experiências, diversidade de matérias estudadas, mas a minha última etapa é a que recordo com mais carinho e com mais impacto pessoal, eventualmente, por ser aquela em que já era mais adulto, ou talvez por ser a mais recente.

No passado mês de Abril festejei o quinto aniversário como antigo aluno, e apesar de já ter conquistado outros diplomas, foi a primeira vez que celebrei um aniversário deste tipo com “toda a pompa e circunstância”. Parte da experiência incluiu o voltar às aulas, com o entrar num anfiteatro cheio de indivíduos e a discutir temas como globalização ou os efeitos da tecnologia nos negócios. Rapidamente esqueci o stress que passei, provocado pelos exames ou pelos trabalhos de casa, e voltei a entrar nas discussões académicas. Confesso que foi um fim de semana de aulas bem passado! E ainda melhor, porque foi com direito a festa e tudo!

Muito interessante de referir, que enquanto eu festejava o meu encontro de 2012, haviam antigos alunos a celebrar a graduação de 2007, 2002 até 1967...impressionante, o equivalente a uma celebração de bodas de ouro entre companheiros de universidade. Confesso que por momentos fiquei nostálgico com o futuro e como seria a minha vida daqui a 45 anos! Então de volta à realidade, resolvi voltar a pensar nestes aniversários de 5 em 5 anos.

A tradição ainda é o que era nesta instituição da qual eu agora faço parte. Muito bom e refrescante para a alma, reviver todas as recordações passadas e as novas que se criaram, passando pelas salas, professores, colegas, a estação de metro e até o café. Ai...o café, que tantas vezes me lembrei por ser tão diferente daquele a que estava habituado, da minha "bica" nos tempos da outra Universidade, da faculdade de ciências e tecnologia, em Portugal.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 24 dias.

Por aqui, nas notícias o tema preferido continua a ser a presidência dos EUA, com a primeira viagem ao exterior e o despedimento do Director do FBI.

Sabia que por cá a média de custo por ano de uma universidade privada é de 40 mil Euros e uma pública de 10 mil Euros.

Um número surpreendente em 2014 o valor total da dívida de empréstimos de estudantes era de 1 trilião de Euros.