A errata vital de viver numa Ilha

ILHA DE MOÇAMBIQUE - Temos o que quase sempre na sociedade tão evoluída não temos... temos tempo, temos contacto humano, temos e colocamos tudo na perspectiva de uma existencialidade com base nos afectos

A vida do dia a dia começa a desprender-se das barreiras iniciais, das diferenças que tendem a ser a primeira experiencia de impacte: ser de uma cor diferente, não falar Macua, ter roupas diferentes, ou parecer-me com as sombras das memórias de um tempo passado que ainda é tão demasiadamente presente.

Todos os dias saio de casa, todos os dias reconstruo-me e ergo melhores intimidades com a Ilha e com as suas gentes. Começo também a criar algumas rotinas, tal como ir à feira (pequeno mercado de rua à beira da praia dos pescadores) às 2as e 5as, onde compro vegetais, frutas e utensílios para as modas do dia a dia. Ando os mais bonitos 20 minutos de casa até ao mercado, entre os cheiros iodados de mar salgado, o desconcertante vôo crocitado dos Corvos, ou o som único de chuva assobiada pelo vento quando toca nas árvores casuarinas plantadas nas bermas da estrada da contra-costa

A primeira vez que fui à feira, enfiei nos bolsos dois sacos de plástico grandes para poder trazer todas as compras. No caminho e como sempre, cumprimento as pessoas com um bom dia ou um boa tarde (bons tiques da educação da aldeia) e reparo que toda a gente que também segue no caminho da feira ou já retorna dela, trás as suas compras em sacos e cestos de verga. Aqui o uso dos sacos de plásticos é mais reduzido porque toda a gente tem as sestas que tantos de nós tínhamos lá em casa nos anos 80 e tanto as estimávamos, sendo a única forma de transportar os bens dos mercados e minimercados até casa. O que mudou? Talvez tenhamos atingido o tão almejado desenvolvimento e nos damos ao luxo de dos infinitos hábitos de consumo excessivo e seus tremendos impactes para o ambiente e humanidade, porque sim.. debaixo das árvores continuam a viver pessoas. No fim do dia, lá enfiei os sacos de plásticos na cabeça e reaprendi a viver.





A vida na Ilha é simples, a vida é dos simples e este é o contexto constante de nem sempre termos energia, nem sempre termos água, nem sempre termos internet, nem sempre termos o que gostaríamos de ter nas prateleiras dos pequeníssimos minimercados.

Mas ao fim e à ilha, temos o que quase sempre na sociedade tão evoluída não temos... temos tempo, temos contacto humano, temos e colocamos tudo na perspectiva de uma existencialidade com base nos afectos, nos pequenos nadas, no passeio sem pressas nos nós de um Dhow contemplando os contornos dos horizontes alados ou terminar o dia a dar um mergulho no mais esquecido nós e no mar e de lá, ver o por do sol, junto ao início do fim do pontão.