Quem te avisa… (ou como não ser apanhado desprevenido em Myanmar)­­

Os provérbios são de inspiração portuguesa, mas as tradições são birmanesas: dos dourados omnipresentes, ao encharcado ano novo birmanês, passando pela condução às direitas ou caminhando descalço sem pisar as manchas avermelhadas cuspidas por milhões de consumidores de noz-de-areca.

Nem tudo o que brilha é ouro

O título Golden Land (terra dourada) já vem de longe. Primeiro foi o nome dado pelos Mon quando ocuparam parte do que é hoje Myanmar. Alheios a esta denominação também não serão os ricos recursos de Myanmar: petróleo, gás, cobre, estanho, prata, e ainda pedras preciosas, como safiras, esmeraldas, rubis e jade. A estes tesouros juntam-se florestas tropicais com madeiras raras como a teca ou o pau-rosa. Ao longo da história do país, o termo “dourado” foi sendo (ab)usado por tudo e por todos. Mandalay, no centro de Myanmar, ostentou o título de “capital dourada” até à ocupação do norte do país pelos britânicos em 1885.

Actualmente, milhares (milhões?) de pagodes em dourado brilhante em todos os cantos do país, ajudam a perpetuar o título “The Golden Land”.

Em Abril, águas mil

Quem for a Myanmar em meados de Abril vai sair de lá encharcado. Não, não chove a cântaros, isso só chegará daqui a dois meses. Está aliás um calor dos infernos, a roçar os 40 graus, mais coisa menos coisa. A água (litros infinitos) é uma das formas de festejar o Festival de Thingyan, que é como quem diz, o Ano Novo Birmanês ou – oh, que estranho!- o Festival da Água. A Cântaros, potes, cães e gatos, chove água de todas as maneiras. Vem em balões de plástico que voam de todas as direcções, metralhadoras de plástico ou mangueiras instaladas pelas principais vias das cidades e manobradas por descontroladas mãos sequiosas por brincar à água ao alvo.

Nas ruas, batem-se recordes de venda de bolsas impermeáveis para telemóveis e porta-moedas, bens essenciais de sobrevivência nos tempos (molhados) que correm.

Durante quase as duas semanas de feriados e festas, são recomendadas marcações com antecedência, já que haverá forte competição com o turismo doméstico (e muitos serviços, privados e públicos fechados até quando der).

Para cada pé (sem) o seu chinelo

Perder amor ao pé imaculado assim que se entra em Myanmar. Tirar sapatos (e meias) é regra em todos os templos Budistas. E em algumas escolas e creches, repartições públicas, templos hindus, e casas particulares, pensões e pousadas, e também algumas lojas e restaurantes e etc, etc, etc. Ah, e grutas. Sim, grutas com templos budistas, sagradas portanto, e com chão repleto de cocó de morcego.

E nunca, mesmo nunca, se deve entrar num templo, calçado, para desligar da tomada o cabo da aparelhagem que está aos berros a transmitir sermões budistas às tantas da manhã, mesmo ao lado do quarto de hotel. O último turista que fez isso foi preso. Ter entrado no templo com sapatos foi considerado uma agravante neste caso sério de ofensa à religião. O jovem holandês foi condenado a três meses de trabalhos forçados. “E entrou calçado, imagine-se!”, condenou a opinião pública.

Por isso, mesmo que os altifalantes gritem sermões budistas durante três dias seguidos (como pode facilmente acontecer dependendo da época- e do festival- do ano), a regra dourada é nunca reagir e continuar o caminho de pé no chinelo.

Não sabe a mão direita o que faz o lado esquerdo

No mundo da circulação automóvel, há os países em que os condutores se sentam no lado esquerdo da viatura e conduzem à direita, enquanto há os outros que se sentam no lado direito para circular na faixa esquerda da estrada. E depois há Myanmar, onde a circulação faz-se do lado direito e os volantes estão colocados também à direita. Esta sintonia de lados, capaz de criar sérios desafios (*eufemismo) às ultrapassagens, foi obra de superstição. Mas vamos por partes. À semelhança de outras colónias britânicas, em Myanmar os veículos tinham um guiador do lado direito e circulavam do lado esquerdo. Em 1970, o ex-ditador birmanês, o General Ne Win, ordenou que se passasse a conduzir pela direita. Há duas teorias para tal decisão tomada da noite para o dia. Diz-se que a mulher do General, astróloga, assim o recomendou para o bem do país ou que ele próprio teve um sonho que ditou esta mudança. E assim, na manhã seguinte, os carros mudaram de lado, mas os volantes não.

Nas últimas quatro décadas, houve tempo de sobra para mudar a frota automóvel. Mas ainda hoje praticamente todos os condutores continuam a sentar-se à direita. O custo das viaturas importadas em segunda mão do Japão, que circula pela esquerda, e a falta de obrigatoriedade em colocar os guiadores no sítio certo, têm alimentado este caso raro da circulação mundial. Para complicar um bocadinho mais, em algumas vias marítimas, como no enorme lago Inle, no centro de Myanmar, a circulação dos barcos ainda se faz pela esquerda. Aí, o tempo não viajou ou, por lapso, a água passou despercebida ao sonho premonitório do General.

Mostra-me o teu sorriso, dir-te-ei o que mastigas

É necessária alguma prudência quando se caminha rente aos autocarros. Às vezes, voam de lá cuspidelas avermelhadas. Olhe-se para os passeios, para os canteiros, para os baldes de lixo. As manchas em tons de vermelho ou acastanhadas, frescas ou secas pelo tempo, omnipresentes, são o que resta de milhões de salivas cuspidas. No caso de ainda haver dúvidas, há uma técnica infalível: sorrir para quem passa. Os muitos sorrisos de volta vão mostrar os dentes, que dificilmente enganam. Se estiverem manchados de tons escuros, algures entre o vermelho, o castanho e o preto, está-se perante um consumidor de noz-de-areca (às vezes misturada com tabaco e algumas especiarias) enrolada em folhas de bétel untadas com cal. O vício, mastigado a toda a hora por milhares (milhões?) de birmaneses, terá efeitos estimulantes e… cancerígenos.

Quem vê caras vê tradição

Passando dos dentes às caras, o prémio da ubiquidade vai para a thanakha. A pasta de cor amarelada é feita a partir do pó de ramos de uma árvore asiática com o mesmo nome. Diz-se que nesta região a thanakha é usada há mais de dois mil anos, sobretudo na cara, pescoço e braços. O cosmético tradicional serve para tudo e mais um par de botas: é protector solar, creme hidratante, maquilhagem, anti-rugas, antifúngico, antiacne, etc. Como se isto não fosse suficiente (já referi que o pó também tem efeitos refrescantes?), os birmaneses juram que se ingerida, a thanakha pode reduzir febres e dores de cabeça.

Embora seja mais comum nas mulheres e meninas, a pasta milagrosa é unissexo. Quanto à aplicação, é estilo livre: elas tendem a fazer diferentes desenhos na cara conforme as modas do momento ou a agenda do dia; eles optam por formas mais convencionais, ou seja, limitam-se a passar a pasta de forma uniforme pela pele a proteger do sol.

A fé na thanakha é tanta que em algumas escolas o uso da pasta amarela é obrigatório. Os tempos modernos ditaram também que a thanakha já não tenha que ser moída todas as manhãs. Em todas as esquinas estão à venda em forma de boiões de aplicações imediata.

… Quem é teu amigo(a), quem é?

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 0

Nas Notícias por aqui: 285 pessoas morreram e mais de 1000 ficaram feridas durante o Festival da Água. Foram ainda registados 1200 crimes durante os festejos.

Sabia que por cá: Desde 1983 até 2012, Myanmar impôs restrições quanto à propriedade automóvel, i.e, apenas os escolhidos do regime podiam importar e ter o seu próprio carro. Desde a liberação do mercado, as importações aceleraram a olhos vistos. Só no primeiro ano, em 2012, foram registados 1,4 milhões de novos carros.

Um número surpreendente: Em Bagan, antiga capital do país, onde também existe um palácio de nome “dourado”, estão registados 2217 pagodes e outros templos budistas.